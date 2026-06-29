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Panamá impulsará su agenda de servicios y logística en la Cumbre del Mercosur

Para Panamá, que mantiene la condición de Estado Asociado del Mercosur desde el 2024, el encuentro representa una oportunidad para ampliar las ventajas estratégicas derivadas de su vinculación con el bloque suramericano.

Por Agencia EFE El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, llegó a Paraguay para representar al presidente José Raúl Mulino en la Cumbre del Mercosur, que se celebrará en la capital paraguaya, donde el país centroamericano buscará impulsar una agenda enfocada en los servicios, la logística y la integración comercial regional. Durante la cumbre, detalla el comunicado de la presidencia del país centroamericano, Panamá enfocará sus esfuerzos en "potenciar los sectores de servicios, logística y diplomacia comercial, reafirmando el posicionamiento del país como el principal nodo de conectividad entre las economías de Sudamérica y los mercados globales".

La reunión regional estará marcada por el traspaso de la Presidencia Pro Tempore del Mercosur de Paraguay a Uruguay, que ejercerá la conducción del bloque durante el segundo semestre del año. Para Panamá, que mantiene la condición de Estado Asociado del Mercosur desde el 2024, el encuentro representa una oportunidad para ampliar las ventajas estratégicas derivadas de su vinculación con el bloque suramericano. Hay que resaltar que la condición de Estado Asociado del Mercosur, bloque regional creado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, constituye un mecanismo de integración que, en determinados casos, puede representar un paso previo hacia una eventual incorporación como miembro pleno. A su llegada al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, el canciller panameño fue recibido por el vicecanciller de Paraguay, Víctor Verdún, así como por el embajador paraguayo en Panamá, Enrique Jara Ocampos, y el embajador de Panamá en Paraguay, Humberto Jirón Soto.