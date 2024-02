Accionistas demandan a Boeing tras la explosión del MAX 9

Según una propuesta de demanda colectiva presentada, Boeing pasó más de cuatro años después de los accidentes de octubre de 2018 y marzo de 2019 de otros dos aviones MAX, que mataron a 346 personas, asegurando a los inversores que estaba "enfocado con láser" en la seguridad y que no sacrificaría la seguridad por las ganancias, reporta Reuters .

"Este caso tiene el potencial de efectuar cambios en las prácticas de Boeing para proteger a los pasajeros y garantizar su seguridad en el futuro", dijo Diossa en un comunicado.

La explosión del 5 de enero provocó que la FAA dejara en tierra temporalmente 171 aviones MAX 9, lo que provocó miles de cancelaciones de vuelos en Alaska Air y United Airlines.

Nadie murió en el vuelo de Alaska, pero algunos pasajeros han demandado a Boeing y a la aerolínea.

Boeing dijo que no podía proporcionar objetivos financieros para todo el año debido a la incertidumbre sobre sus aviones.

También reportó resultados mejores a los esperados en el cuarto trimestre, que incluyeron una pérdida de US$30 millones, US$22,000 millones de ingresos y US$3,380 millones de flujo de caja.

El caso es Oficina del Tesorero General del Estado de Rhode Island contra Boeing Co et al, Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Este de Virginia, No. 24-00151.