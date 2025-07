Los grandes retailers centroamericanos apuntan a nuevos mercados

El retail de origen centroamericano no solo ha visto la llegada de jugadores globales, también hay empresas que están haciendo lo suyo ingresando con sus propias recetas a mercados estratégicos a escala continental.

Otro caso destacado es el de Grupo Calleja (también de El Salvador), que en 2023 reveló un acuerdo para tomar el c ontrol accionario del colombiano Grupo Éxito , el cual -en ese momento- operaba unas 600 tiendas en distribuidas en Colombia, Uruguay y Argentina, bajo marcas como Éxito, Carulla, Super Inter, Surtimax, Surtimayorista, Viva, Grupo Disco, Devoto, Géant, Libertad y Paseo, algunas de las que ya entraron en proceso de reestructuración.

CENTROMÉRICA EN EL RADAR

Néstor Mejía Turcios, Vicepresidente Banca de Inversión EY - Parthenon, valora que Centroamérica y Panamá siguen en el radar de inversionistas del sector retail. Reconoce el interés de jugadores sudamericanos en Centroamérica como destino de inversión y expansión de operaciones y menciona el caso particular de la inversión que hizo la Corporación Favorita de Ecuador en el panameño Grupo Rey. Turcios considera que la región ya reclama un punto en el mapa gracias a las apuestas de expansión que los grupos empresariales centroamericanos protagonizan en otros rubros.

Destaca el caso de empresas de origen regional que están incursionando en mercados de mayor tamaño, algo que -recalca- “se ha visto en otras industrias (como el caso de ICASA, Bia o FIFCO)” y que ahora también se observa en la industria de retail con los casos destacados de los salvadoreños Unicomer y Calleja.

Turcios valora que la región vive un momento excepcional, no solo por los movimientos que se viven en la industria del retail, también en sectores adyacentes como el de entregas, que “si bien no es retail per se, tiene un impacto importante en el sector".

Menciona la consolidación de operaciones globales del servicio de ‘delivery’, en las que Centroamérica también ha resultado ser una geografía impactada. El especialista destacó como hecho relevante la venta, en 2021, de la plataforma salvadoreña hugo a la alemana Delivery Hero por un monto de US$150 millones.