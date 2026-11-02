Avianca informa de nueva declaración obligatoria para viajar a Estados Unidos

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Los pasajeros deberán declarar que no han estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores al embarque. El requisito también comprende las conexiones en territorio estadounidense y regirá para vuelos que salgan desde las 11:59 p. m. del 3 de noviembre, hora del Este de EE. UU.

Por: Revistaeyn.com Los viajeros de Avianca con destino a Estados Unidos, incluidos quienes hagan conexión en ese país, deberán incorporar un nuevo documento a sus preparativos: una declaración obligatoria sobre su historial reciente de viajes, que será exigida antes del embarque. La aerolínea informó que el requisito responde a los lineamientos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), como parte de las medidas preventivas frente al ébola. Cada pasajero deberá declarar que no ha estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días previos al abordaje de su vuelo hacia territorio estadounidense.

Desde cuándo se exigirá

La disposición se aplicará a los vuelos que despeguen desde un país extranjero hacia Estados Unidos a partir de las 11:59 p. m. del martes 3 de noviembre de 2026, hora estándar del Este estadounidense (EST), según la información oficial de los CDC. El momento de referencia es la salida del vuelo hacia ese país. La obligación comprende también a quienes solo transiten por Estados Unidos para continuar hacia otro destino. Los CDC precisan que incluye a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, salvo las exenciones previstas por las autoridades.

Cómo completar el trámite con Avianca

La compañía recomienda realizar la gestión con anticipación para evitar contratiempos en el aeropuerto. La declaración debe completarse de manera individual por cada pasajero y puede presentarse en formato digital o físico. Quienes utilicen la opción digital deberán mostrar el comprobante de diligenciamiento al abordar. Si optan por el documento impreso, tendrán que entregarlo debidamente completado y firmado. Avianca advirtió que los pasajeros que no presenten la declaración no podrán embarcar. Ver formulario digital enlazado por Avianca

Una conexión en el Congo también cuenta