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Elecciones EE.UU. | Trump prepara su plan para gobernar si pierde el Congreso

Ante las elecciones legislativas del 3 de noviembre, la Casa Blanca estudia cómo sostener su agenda mediante facultades ejecutivas. Un avance demócrata ampliaría los controles sobre el Gobierno, pero su alcance dependerá de quién domine cada cámara.

Por: Revistaeyn.com Donald Trump llega a las elecciones de medio mandato con una estrategia que contempla una derrota republicana: preservar capacidad de gobierno mediante las atribuciones de la Presidencia y utilizar el veto para negociar con la oposición. Según trascendió en la prensa de EE.UU, Stephen Miller, subjefe de gabinete, y Russell Vought, director de Presupuesto, trabajan desde abril con los abogados de la Casa Blanca para identificar medidas que puedan avanzar sin nuevas leyes. La agencia atribuye esos preparativos a un funcionario y otras dos personas conocedoras del plan. Los ámbitos examinados incluyen inmigración, aranceles, vivienda y gasto federal.

El resultado electoral determinará cuánto espacio conserva esa estrategia. La oposición podría ganar herramientas para frenar al presidente, aunque convertir una mayoría legislativa en cambios efectivos de política exigiría superar resistencias institucionales y políticas.

El veto como instrumento de negociación

Trump, a su estilo, ya anticipó públicamente cómo respondería a un Congreso demócrata: convertirse en el "señor Veto". Según EFE, su planteamiento consiste en rechazar inicialmente las iniciativas de la oposición para llevarla después a una negociación. Al mismo tiempo, mantiene su confianza en una victoria republicana. El cálculo descansa en una barrera constitucional: revertir un veto presidencial requiere el respaldo de dos tercios en cada cámara. Ganar las elecciones legislativas y reunir una mayoría capaz de imponerse al presidente son objetivos distintos. El veto, sin embargo, sirve para impedir una ley. Para seguir ejecutando políticas, la administración necesita facultades legales y recursos disponibles.

Aranceles, visas y fondos ya aprobados

Entre las opciones evaluadas figuran nuevos aranceles sobre minerales críticos y turbinas eólicas, restricciones a visas de estudiantes internacionales y trabajadores temporales, y medidas sobre costos de vivienda. Vought también examina qué prioridades pueden financiarse con partidas ya autorizadas y posibles cambios en las reglas de subvenciones federales. Son alternativas en estudio, cuya aplicación podría enfrentar impugnaciones judiciales. La planificación incluye preparar argumentos para defender las decisiones ante los tribunales, según Reuters. Desde Brookings, el analista Ryan Hass anticipa que una pérdida de control legislativo podría impulsar a Trump a mantener una política comercial activa y a explorar los límites de sus atribuciones.

Por qué importa quién controla el Senado

Una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes permitiría intensificar la fiscalización y dificultar nuevas leyes presidenciales. La pérdida del Senado añadiría otra restricción: mayores obstáculos para confirmar funcionarios y jueces. Brookings señala que una vacante en la Corte Suprema se convertiría en un punto especialmente conflictivo. También identifica el financiamiento gubernamental y el límite de endeudamiento entre los asuntos que podrían exigir acuerdos. Así, el poder presupuestario ofrecería a los legisladores una herramienta de negociación incluso frente a una Presidencia decidida a actuar por su cuenta.

Las empresas también podrían quedar expuestas