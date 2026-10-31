Centroamérica aprueba nuevas reglas aduaneras: qué cambiará para las empresas

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La actualización del CAUCA y su reglamento incorpora trámites digitales, declaraciones anticipadas y controles basados en riesgo para facilitar el comercio. Entrará en vigor el 29 de abril de 2027; su impacto dependerá de la aplicación de los nuevos procedimientos.

Por: Revistaeyn.com Centroamérica aprobó una actualización de sus reglas aduaneras que busca agilizar el movimiento de mercancías y reducir las gestiones que enfrentan importadores, exportadores y transportistas. El Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) dio luz verde al Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, conocidos como CAUCA V y RECAUCA V, durante la reunión celebrada el 29 de octubre en Managua. El acuerdo culmina una negociación iniciada en 2017. Según el Ministerio de Economía de Guatemala (Mineco), incorpora trámites sin papel, pagos en línea, declaraciones anticipadas y disposiciones para evitar que las aduanas soliciten información que ya poseen. La fecha anunciada para su entrada en vigor es el 29 de abril de 2027. Para las empresas, el cambio apunta a una cuestión central de la operación comercial: cómo presentar información, cumplir controles y obtener el despacho de sus productos con mayor previsibilidad. La aprobación establece el marco de modernización; los comunicados oficiales consultados no ofrecen todavía una estimación de cuánto disminuirán los tiempos o los costos.

Documentación anticipada y controles según el riesgo

Una de las herramientas previstas es la Declaración Anticipada de Mercancías, que permite presentar información antes de que los productos lleguen a la aduana. Esto facilita que las autoridades evalúen previamente las operaciones y preparen los controles correspondientes. La actualización también refuerza la gestión del riesgo: concentrar las inspecciones en operaciones que requieren mayor atención y facilitar el despacho de aquellas consideradas de menor riesgo. Según la información divulgada por la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT), el propósito es facilitar el comercio legítimo y fortalecer el control aduanero. Los cambios anunciados abarcan varios puntos de interés empresarial: * Documentos, pagos y notificaciones electrónicos: se simplifica la presentación de información y el seguimiento de trámites. * Resoluciones anticipadas: se conocerán previamente criterios aduaneros aplicables, lo que mejorarpa la previsibilidad. * Declaración antes del arribo: se permitirá el análisis de la mercancía antes de su llegada. * Fortalecimiento del Operador Económico Autorizado (OEA): se ampliará la facilitación para empresas que cumplen requisitos aduaneros y de seguridad. * Coordinación entre instituciones fronterizas: se evitarán duplicidades y se reducirán tiempos de atención. La actualización también contempla disposiciones sobre comercio electrónico y herramientas como verificaciones por video y aforo virtual. Su inclusión normativa no equivale a un despliegue inmediato y uniforme en todas las aduanas.

La coordinación fronteriza será parte del cambio

La reforma aduanera integra un paquete más amplio. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) confirmó que el COMIECO también aprobó los Modelos de Gestión Coordinada en Fronteras y disposiciones sobre tránsito terrestre internacional de mercancías. La sesión incluyó acuerdos sobre competencia regional, buenas prácticas de manufactura de productos farmacéuticos, requisitos de calidad de la leche y adopción de reglas de origen específicas por Panamá. Son decisiones relacionadas con la integración económica, aunque cada instrumento tiene su propio alcance. Desde la perspectiva empresarial, esa coordinación será determinante: digitalizar un documento puede simplificar una gestión, pero la reducción de demoras también requiere que las entidades que intervienen en una operación compartan información y articulen sus controles.

La exención de US$2.000 es para viajeros

La actualización también elevará de US$500 a US$2.000 el valor de las mercancías adicionales al equipaje personal que los viajeros podrán ingresar sin pagar tributos, siempre que no tengan fines comerciales. Según Mineco, el beneficio podrá utilizarse una vez cada seis meses, hasta dos veces al año, sin acumular los montos. No se aplicará a compras por internet ni a envíos de mensajería, una distinción relevante para evitar confundir esta facilidad con una exención general al comercio electrónico. En Guatemala, la información divulgada sobre los cambios a la declaración del viajero mantiene obligaciones para quienes transporten dinero o valores iguales o superiores a US$10.000, además de casos especiales, como armas o animales. La simplificación del formulario no elimina esos controles.

De la aprobación a la operación