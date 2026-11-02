Binance registra un aumento de los retiros tras un robo de US$6.300 millones

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Binance informó que los retiros se estaban estabilizando después de un aumento inicial y que los volúmenes de depósitos se habían mantenido en niveles "considerables".

Por revistaeyn.com Los clientes de Binance retiraron US$3.640 millones, equivalentes al 2,1 % de sus activos, mientras la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo reanudaba sus operaciones, después de que unos piratas informáticos, vinculados por el FBI a Corea del Norte, robaran miles de millones de dólares de la plataforma la semana pasada. Binance informó que los retiros se estaban estabilizando después de un aumento inicial y que los volúmenes de depósitos se habían mantenido en niveles "considerables". La plataforma aseguró que ya había cubierto el 95 % de los US$6.300 millones en activos robados.

El ataque, que según los analistas podría ser el mayor robo financiero de la historia, se suma a una serie de sustracciones recientes de criptomonedas. Los niveles de retiro representan una primera prueba para determinar si los clientes siguen confiando sus fondos a la plataforma después del ataque. Según investigadores de TRM Labs, el año pasado los atacantes robaron criptomonedas por valor de US$2.900 millones en casi 150 incidentes. Binance señaló que las salidas netas reflejaban los retiros y depósitos realizados por sus clientes. Sin embargo, la plataforma de análisis de criptomonedas DefiLlama indicó en su panel de datos que las salidas eran mayores, al situarse en US$5.810 millones, frente a los US$4.360 millones que había registrado anteriormente. "Esta cifra no incluye los fondos que hemos depositado en nuestra nueva billetera caliente propia, por lo que no es precisa. Nuestra última actualización en X es la más cercana a la cifra real, aunque no contempla los movimientos de depósitos y retiros realizados desde su publicación", explicó un portavoz de Binance en referencia a los datos de DefiLlama.

FBI: TraderTraitor fue responsable del ataque

El FBI informó que la unidad patrocinada por el Estado norcoreano conocida como TraderTraitor fue responsable del ataque. Pionyang ha negado durante años utilizar unidades cibernéticas vinculadas al Estado para realizar actividades de espionaje, robos financieros y generación de ingresos. Su misión diplomática en Ginebra y su embajada en China no respondieron a las solicitudes de comentarios. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley observaron que integrantes de esta unidad estaban convirtiendo los activos robados en la criptomoneda ether, indicó el FBI en un comunicado. La agencia añadió que esperaba que se produjeran nuevas operaciones de blanqueo de los fondos mediante el uso de tecnologías relacionadas.