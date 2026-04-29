Grupo Campestre invertirá en El Salvador US$82,8 millones en diferentes etapas

Por revistaeyn.com
Grupo Campestre anunció que sus empresas Avícola Campestre, S.A. de C.V. y Panadería Sinaí, S.A. de C.V. han recibido la precalificación bajo la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones, un instrumento clave promovido por Invest en El Salvador para dinamizar la economía nacional y atraer capital productivo.
Como parte de este proceso, Grupo Campestre proyecta una inversión total de US$82,8 millones en diferentes etapas para los próximo cuatro años, destinados al fortalecimiento de su infraestructura productiva y expansión de operaciones.
De este monto, US$77,8 millones corresponden a Avícola Campestre, mientras que US$5 millones serán ejecutados por Panadería Sinaí. Toda la inversión se ubicará en San Miguel, en el oriente de El Salvador.
En el caso de Avícola Campestre, el plan de inversión contempla la construcción de nuevos galpones, garantizando la sostenibilidad e integración del negocio. Asimismo, se desarrollará la ampliación de su planta industrial de procesamiento de aves, junto con el crecimiento de su fábrica de alimentos concentrados.
El proyecto también incorpora iniciativas de sostenibilidad, incluyendo la generación de energía eléctrica mediante paneles solares y biomasa para autoconsumo.
Además del impacto en infraestructura, estas inversiones permitirán la creación de 275 empleos permanentes, sobrepasando los 1.000 empleos directos, así como la generación de 590 empleos adicionales entre directos e indirectos durante la ejecución de los proyectos.
“Para Avícola Campestre y Panadería Sinaí esta precalificación representa un paso estratégico en la dinamización de la industria avícola nacional. Reafirma nuestro compromiso de impulsar polos de desarrollo en El Salvador, consolidando nuestro liderazgo mediante la implementación de tecnología de vanguardia y una visión clara de crecimiento sostenible en los sectores avícola y de panificación”, señaló Sergio Romero, Director de Energía y Avícultura de Grupo Campestre.
Las inversiones de la Avícola Campestre y Panadería Sinaí tienen como finalidad, mejorar la cadena de valor y de producción del resto de empresas que forman parte de Grupo Campestre, principalmente proveer de insumos de calidad a los más de 75 restaurantes de Pollo Campestre distribuidos en todo El Salvador.
Con esta precalificación, Grupo Campestre se integra al grupo de empresas que están canalizando inversiones estratégicas bajo este marco legal, en un contexto donde la atracción de capital productivo y la generación de empleo formal son ejes prioritarios para la economía salvadoreña.
“Desde Invest impulsamos esta ley con un objetivo claro: facilitar que las empresas que ya creen en El Salvador puedan seguir creciendo. Queremos que expandirse sea más ágil, más claro y que cada inversión se traduzca en más oportunidades para el país.”, señaló Rodrigo Ayala, presidente de Invest El Salvador.Sobre la ley para acelerar inversión en el país.
La Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones, busca agilizar la ejecución de proyectos mediante mecanismos como la simplificación de trámites, acompañamiento institucional y condiciones preferenciales para iniciativas que generen alto impacto económico y social.
Desde su entrada en vigencia, a la fecha, han recibido la calificación aproximadamente 14 empresas salvadoreñas, las autoridades han señalado que varias compañías entre ellas nacionales e internacionales ya se encuentran en procesos de evaluación para formar parte del programa.