Grupo Campestre invertirá en El Salvador US$82,8 millones en diferentes etapas

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En el caso de Avícola Campestre, el plan de inversión por US$77,8 millones contempla la construcción de nuevos galpones, garantizando la sostenibilidad e integración del negocio.

Por revistaeyn.com Grupo Campestre anunció que sus empresas Avícola Campestre, S.A. de C.V. y Panadería Sinaí, S.A. de C.V. han recibido la precalificación bajo la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones, un instrumento clave promovido por Invest en El Salvador para dinamizar la economía nacional y atraer capital productivo. Como parte de este proceso, Grupo Campestre proyecta una inversión total de US$82,8 millones en diferentes etapas para los próximo cuatro años, destinados al fortalecimiento de su infraestructura productiva y expansión de operaciones.

De este monto, US$77,8 millones corresponden a Avícola Campestre, mientras que US$5 millones serán ejecutados por Panadería Sinaí. Toda la inversión se ubicará en San Miguel, en el oriente de El Salvador. En el caso de Avícola Campestre, el plan de inversión contempla la construcción de nuevos galpones, garantizando la sostenibilidad e integración del negocio. Asimismo, se desarrollará la ampliación de su planta industrial de procesamiento de aves, junto con el crecimiento de su fábrica de alimentos concentrados. El proyecto también incorpora iniciativas de sostenibilidad, incluyendo la generación de energía eléctrica mediante paneles solares y biomasa para autoconsumo. Además del impacto en infraestructura, estas inversiones permitirán la creación de 275 empleos permanentes, sobrepasando los 1.000 empleos directos, así como la generación de 590 empleos adicionales entre directos e indirectos durante la ejecución de los proyectos.