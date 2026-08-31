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Cargill avanza en Honduras con expansión de plantas y nuevas capacidades de exportación

La compañía reporta avances en los primeros seis meses de un plan quinquenal que contempla duplicar la capacidad de producción avícola, ampliar la planta de alimento para mascotas y reforzar infraestructura logística. La primera exportación de producto avícola hondureño a El Salvador ya se concretó y Guatemala aparece como próximo destino.

Por: Revistaeyn.com Cargill comenzó a convertir en obras concretas el plan de crecimiento que anunció para Honduras a inicios de 2026. A seis meses de presentado el proyecto, la compañía reporta avances en la expansión de sus operaciones de alimentos y nutrición animal, además de nuevos movimientos en materia de exportaciones y capacidad logística. La evolución del plan fue presentada durante la visita del presidente de Honduras, Nasry Asfura, a la planta de Nutrición Animal de Cargill, realizada el 28 de agosto. De acuerdo con la empresa, entre los primeros proyectos ejecutados figuran la expansión de la planta procesadora de pollo, Pronorsa, y la ampliación de la planta de alimento para mascotas. Ambas inversiones forman parte de una hoja de ruta de cinco años que busca aumentar la capacidad productiva de Cargill en el país. Uno de los principales objetivos del plan es duplicar la capacidad de producción de la planta avícola e incrementar la capacidad de fabricación de alimento para mascotas, metas anunciadas en enero y que ahora, según la compañía, ya cuentan con obras asignadas.

La expansión avícola adquiere relevancia dentro de una operación que atiende tanto el mercado hondureño como la demanda regional. Cargill opera en Honduras desde hace más de cinco décadas y cuenta con un portafolio de marcas de fuerte presencia local, entre ellas Norteño y Delicia.La estrategia también apunta al negocio de nutrición y salud animal, particularmente al segmento de mascotas. En esta categoría, la compañía comercializa marcas como Dogui, Gati, Petmaster, Don Gato y Bienestar, que han venido ampliando su base exportable hacia otros mercados centroamericanos. El movimiento se conecta con una estrategia regional más amplia. Cargill ha señalado que la integración de sus operaciones bajo Cargill Food Latinoamérica busca combinar escala, innovación y conocimiento de los mercados locales, con presencia en países como Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, México, Colombia, Brasil, Argentina y Ecuador. En Honduras, además, la empresa prepara nuevas inversiones en infraestructura. En el centro de distribución de pollo y embutidos de San Pedro Sula, el plan contempla incrementar la capacidad de almacenamiento de granos y sumar espacio para productos de su portafolio. El componente logístico resulta relevante para una operación que busca no solamente atender el mercado doméstico, sino también fortalecer la plataforma hondureña para abastecer otros mercados de la región.

Honduras gana peso como plataforma regional

Uno de los resultados más visibles del primer semestre del plan fue la primera exportación de producto avícola hondureño hacia El Salvador. Cargill anticipa además que Guatemala será próximamente otro destino de estos productos. La expansión de las capacidades productivas y logísticas podría, de esta manera, ampliar el papel de Honduras dentro de la red regional de abastecimiento de la compañía. El movimiento ocurre en un mercado centroamericano en el que Cargill ha venido desarrollando un portafolio diversificado de proteínas y alimentos. Además del pollo y los embutidos, la compañía participa en categorías como huevos, aceites, harinas, cacao, edulcorantes, almidones y alimentos a base de tomate. La empresa también ha venido introduciendo innovaciones en sus mercados. En el último año reportó más de 50 innovaciones de producto en la región, mientras que en Honduras y Costa Rica avanzó con prácticas de libre pastoreo de pollo.

Una operación de más de 2.000 empleos directos

La apuesta de Cargill se sostiene sobre una presencia relevante en la economía hondureña. Según los datos proporcionados por la compañía, mantiene 2.170 empleos directos y más de 10.000 indirectos, y figura entre los 10 mayores empleadores del país. La compañía destaca que su relación con Honduras se extiende por 55 años de presencia continua, dentro de una trayectoria regional que comenzó en 1969. A la expansión industrial se suma un componente de desarrollo de proveedores y pequeños productores. Cargill trabaja con avicultores que participan en la cadena mediante granjas de engorde y producción de huevo, al tiempo que desarrolla programas de capacitación para pequeños productores. Este enfoque forma parte de una estrategia regional en la que la compañía vincula crecimiento del negocio con resiliencia de las cadenas productivas. En su programa “Nutriendo el Futuro”, desarrollado junto con CARE durante los últimos tres años, Cargill reportó más de 24.000 personas beneficiadas directamente, incluidas 13.000 mujeres, mientras que los ingresos promedio de los hogares participantes aumentaron 84%.

Impacto, más allá de las plantas

La operación hondureña también tiene un componente social que la empresa vincula con su estrategia de crecimiento. Durante el año fiscal 2025, Cargill reportó una inversión de más de L40 millones de lempiras en programas sociales en Honduras. Entre los resultados mencionados se encuentran 1.600 pequeños productores capacitados y conectados a mercados, 540 microempresarias beneficiadas, 242 escuelas y más de 30.000 estudiantes atendidos, además de más de 100.000 platos servidos en conjunto con el Banco de Alimentos de Honduras. El modelo también incorpora elementos vinculados con sostenibilidad y eficiencia de la cadena. En su operación regional, Cargill ha señalado el uso de herramientas digitales para mejorar trazabilidad y logística, la diversificación de fuentes de abastecimiento y procesos de economía circular como el rendering, mediante los cuales subproductos no destinados al consumo humano son transformados en ingredientes para nutrición animal.

Una apuesta de largo plazo