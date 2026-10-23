Volvo Cars se desploma en la bolsa por los malos resultados y anuncio de despidos

Por Agencia EFE
El fabricante de automóviles sueco Volvo Cars se desplomaba este viernes un 27 % en la Bolsa de Estocolmo tras presentar una pérdida neta de 4.600 millones de coronas (414 millones de euros) en los nueve primeros meses del año, un 77 % más, y anunciar el despido de 2.500 empleados, alrededor del 6 % del total de su plantilla.
Las acciones de la firma sueca se situaban a las 10:53 hora local (8:53 GMT) en torno a las 10,2 coronas suecas (0,92 euros).
El resultado de los nueve primeros meses del año vio afectado por un mix de ventas y de fijación de precios negativo, junto con una menor venta de licencias y una depreciación y amortización más altas, ha explicado la compañía en su balance.
Volvo Cars anunció el despido de 2.500 empleados, 2.000 de ellos en Suecia, para ahorrarse 5.000 millones de coronas suecas (450 millones de euros) adicionales.
La facturación entre enero y septiembre ascendió a 217.200 millones (19.536 millones de euros), un 17 % menos. La pérdida neta de explotación (ebit) se duplicó hasta los 3.200 millones (288 millones de euros).
Volvo Cars vendió 460.000 vehículos, la mitad de ellos eléctricos, entre enero y septiembre, un 10 % menos.
En el tercer trimestre, Volvo Cars, controlada por la firma de automoción china Geely, perdió 5.700 millones (513 millones de euros) netos, frente a una ganancia de 4.500 millones (405 millones de euros) un año antes.
El resultado obedece a una evolución negativa de los mercados chino y estadounidense.
En el primero, los ingresos se redujeron a la mitad por la intensa competencia de las nuevas alternativas locales en la gama prémium.
El mercado estadounidense se ha visto influido por los efectos negativos continuos de los aranceles y la eliminación de los incentivos para los modelos eléctricos, ha resaltado Volvo Cars en su balance.
La facturación cayó un 23 % interanual hasta 66.900 millones de coronas suecas (6.017 millones de euros).
Volvo Cars vendió 141.000 coches en el tercer trimestre, un 11 % menos que en el mismo período del año pasado.
El director ejecutivo de la firma sueca, Håkan Samuelson, ha calificado el balance de "muy decepcionante".