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Volvo Cars se desploma en la bolsa por los malos resultados y anuncio de despidos

Volvo Cars anunció el despido de 2.500 empleados, 2.000 de ellos en Suecia, para ahorrarse 5.000 millones de coronas suecas (450 millones de euros) adicionales.

Por Agencia EFE El fabricante de automóviles sueco Volvo Cars se desplomaba este viernes un 27 % en la Bolsa de Estocolmo tras presentar una pérdida neta de 4.600 millones de coronas (414 millones de euros) en los nueve primeros meses del año, un 77 % más, y anunciar el despido de 2.500 empleados, alrededor del 6 % del total de su plantilla. Las acciones de la firma sueca se situaban a las 10:53 hora local (8:53 GMT) en torno a las 10,2 coronas suecas (0,92 euros).

El resultado de los nueve primeros meses del año vio afectado por un mix de ventas y de fijación de precios negativo, junto con una menor venta de licencias y una depreciación y amortización más altas, ha explicado la compañía en su balance. Volvo Cars anunció el despido de 2.500 empleados, 2.000 de ellos en Suecia, para ahorrarse 5.000 millones de coronas suecas (450 millones de euros) adicionales. La facturación entre enero y septiembre ascendió a 217.200 millones (19.536 millones de euros), un 17 % menos. La pérdida neta de explotación (ebit) se duplicó hasta los 3.200 millones (288 millones de euros). Volvo Cars vendió 460.000 vehículos, la mitad de ellos eléctricos, entre enero y septiembre, un 10 % menos.