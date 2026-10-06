Guatemala licita 600 MW de energía firme para respaldar su crecimiento desde 2032

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La convocatoria de EEGSA y Energuate busca contratar 450 MW de plantas nuevas y 150 MW de centrales existentes. El gas natural y la geotermia figuran como opciones para fortalecer un sistema que enfrenta mayor demanda y presión climática.

Por: Revistaeyn.com Guatemala abrió una nueva licitación eléctrica con un objetivo que conecta la seguridad energética con el crecimiento económico: contratar capacidad de generación que pueda responder de forma sostenida a las necesidades de hogares y empresas. La licitación abierta codificada como "PEG-6-2026" busca asegurar 600 megavatios (MW) de potencia firme y energía asociada, con suministro a partir del 1 de mayo de 2032. El proceso es convocado por Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) y las distribuidoras Deocsa y Deorsa, de Energuate, con acompañamiento de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). El presidente Bernardo Arévalo participó este 6 de octubre en el lanzamiento. La contratación contempla 450 MW provenientes de plantas nuevas y 150 MW de centrales que ya operan, mediante contratos de hasta 15 años. El alcance empresarial de la convocatoria va más allá de incorporar capacidad instalada. Su propósito es contar con generación confiable para acompañar la expansión de la actividad económica y reducir la vulnerabilidad del suministro frente a condiciones climáticas adversas.

Más consumo y menor generación hidroeléctrica

Dos indicadores explican la necesidad de anticipar inversiones. Según datos del Administrador del Mercado Mayorista citados por las distribuidoras y recogidos por Prensa Libre, la demanda máxima del Sistema Nacional Interconectado alcanzó 2.301 MW en 2026, un aumento de 8,6% frente a 2025.

Con la participación del Presidente Bernardo Arévalo, da inicio la presentación oficial de la Licitación Abierta PEG-6-2026 de EEGSA y Energuate, un paso clave para asegurar 600 MW de energía firme y robustecer el sistema eléctrico del país. https://t.co/pGP1G2pBJ2 — Sofia Arreaga (@SaanArreaga) October 6, 2026

A esa presión se suma la variabilidad de la oferta: la sequía redujo 25,5% la generación hidroeléctrica en agosto, de acuerdo con la información presentada por las distribuidoras. Ambos datos corresponden a indicadores distintos, pero muestran el desafío de atender un consumo creciente cuando una fuente relevante de generación pierde disponibilidad.

Qué significa contratar energía firme

Los megavatios expresan capacidad de generación; la energía asociada es la electricidad que esa capacidad entrega durante un período. La firmeza apunta a que el suministro contratado pueda sostenerse bajo las condiciones exigidas por el proceso. Los términos de referencia aprobados por la CNEE establecen para esta convocatoria un factor de planta mínimo de 90%, de forma continua e independiente de condiciones hidrológicas, climáticas u operativas adversas. Para el bloque de plantas nuevas, la regulación contempla gas natural o geotermia, además de requisitos técnicos para contribuir a la estabilidad del sistema. El bloque de centrales existentes admite distintas tecnologías que cumplan las condiciones establecidas. La elección de estas fuentes muestra que la planificación debe considerar tanto el volumen de electricidad como su disponibilidad. La geotermia aprovecha el calor del subsuelo; la generación con gas requiere asegurar combustible. Cada alternativa plantea necesidades diferentes de desarrollo, infraestructura y financiamiento.

Una oportunidad de inversión todavía por concretar

Durante el lanzamiento se indicó que, si se desarrollan proyectos de generación con gas, la inversión podría superar US$1.000 millones. Se trata de una estimación condicionada al resultado del concurso, no de capital ya comprometido. La PEG-6 también complementa la contratación realizada mediante la PEG-5. En ese proceso anterior se adjudicaron 1.258 MW de los 1.400 MW requeridos originalmente. Aunque existía expectativa de incorporar proyectos de gas, estos no consiguieron adjudicaciones en las rondas de la subasta. Desde una perspectiva de inversión, los contratos de largo plazo pueden facilitar la estructuración financiera de nuevas centrales. Sin embargo, su ejecución exigirá resolver permisos, construcción, conexión a la red y, cuando corresponda, abastecimiento de combustible.

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