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Grupo Cox invertirá US$2.900 millones en proyectos de energía y agua en El Salvador

Uno de los componentes anunciados está relacionado con el almacenamiento de energía mediante baterías. El proyecto contempla una inversión inicial de US$300 millones y una capacidad de 440 megavatios.

Por revistaeyn.com El grupo empresarial español Cox invertirá US$2.900 millones en El Salvador para desarrollar proyectos en los sectores de energía y agua. El acuerdo, suscrito por el presidente Nayib Bukele y Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de la compañía, representa la mayor inversión privada anunciada en la historia del país, según el Gobierno. El plan contempla el desarrollo de infraestructura energética, sistemas de almacenamiento eléctrico, plantas solares y mejoras en los servicios de agua potable y saneamiento. El monto equivale aproximadamente al 7% del producto interno bruto (PIB) salvadoreño, de acuerdo con las cifras presentadas durante el anuncio.

La inversión supera los US$1.100 millones asociados a Energía del Pacífico (EDP) y los US$1.600 millones del acuerdo con la empresa turca Yilport para la administración del puerto de Acajutla y la reactivación del puerto de La Unión. Del total anunciado, US$1.800 millones se destinarán a infraestructura de gas natural, que permitirá generar 380 megavatios (MW) de electricidad e instalar la primera central terrestre de almacenamiento de este combustible en el país. El proyecto también contempla la comercialización de gas natural a otras compañías generadoras de electricidad y sectores industriales, además de la posibilidad de exportarlo a Guatemala y otros mercados vecinos. Otros US$300 millones se invertirán en sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías, con una capacidad inicial de 440 MW. Esta infraestructura permitirá almacenar parte de la electricidad generada durante el día, especialmente mediante fuentes solares, para utilizarla durante la noche.