Chiquita vuelve a Panamá y contratará 3.000 personas para reiniciar operaciones

Empresas & Management

La transnacional Chiquita retomará a más tardar en febrero de 2026 su operación en Panamá, para lo cual invertirá unos US$30 millones y contratará a miles de personas, según un acuerdo alcanzado con el Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino.

Por revistaeyn.com Para regresar a Panamá, la empresa bananera Chiquita iniciará la contratación de los primeros 3.000 trabajadores. Se prevé que ellos serán los primeros que llegarán a las fincas después de haberse suspendido las operaciones, según confirmó el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Arias, a La Estrella de Panamá. “Hay que entender que el tema del banano es bastante complicado, desde el mantenimiento del mismo, entre los principales trabajos es que tienen que deshojar. A la vez que hay un hongo que le cae a la planta”, mencionó el líder empresarial.

Las contrataciones forman parte de un esquema que ha establecido la empresa para agregar a 2.000 trabajadores más en febrero de 2026, para así tener un total de 5.000 en menos de seis meses. La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, recordó que el proceso de contratación comenzará luego de la verificación del estado de las fincas. El pasado 29 de agosto, la transnacional Chiquita anunció que retomará a más tardar en febrero de 2026 su operación en Panamá. Con ella llegará una inversión de unos US$30 millones y contratará a miles de personas, según un acuerdo alcanzado con el Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino. El Memorando de Entendimiento entre el Gobierno y Chiquita fue firmado en Brasilia en el marco de una visita oficial del presidente Mulino a Brasil, y "establece un marco de cooperación para la reorganización del sector bananero" panameño, indicó un comunicado oficial.