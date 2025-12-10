UNO Corp. cierra alianza con Grupo Romero y adquiere parte de las operaciones de PRIMAX en Perú y Ecuador

Por revistaeyn.com
UNO Corp. cierra acuerdo con Grupo Romero, a través de GRIO (Grupo Romero Investment Office), para la operación conjunta de Primax en Perú y Ecuador.
El anuncio se da luego que las autoridades competentes aprobaron la alianza, anunciada en agosto del presente año.
“Esta alianza reafirma nuestro propósito de mover y conectar a Latinoamérica”, apuntó Federico Nasser Facussé, presidente UNO Corp.
Este paso refuerza la presencia regional de ambas corporaciones y permite a la hondureña, UNO Corp. reforzar su presencia en el mercado suramericano.
"Cada paso que damos está guiado por nuestro compromiso de contribuir al desarrollo de los países donde operamos, invirtiendo responsablemente en innovación, en un portafolio de productos de la más alta calidad y en procesos alineados a los más altos estándares internacionales, así como en el talento humano que impulsa nuestra operación", agregó Facussé.
El monto de la transacción no fue revelado.
Grupo Romero es uno de los conglomerados empresariales más importantes del Perú y tiene intereses en rubros clave como servicios financieros, energía, alimentos, logística, infraestructura, inmobiliaria y asset management, presente en empresas como Credicorp, Alicorp, Inversiones Centenario, Primax, Ransa, Grupo Tramarsa, Samay, entre otras.
UNO Corp. es una corporación con más de 30 años de experiencia, con líneas de negocio dedicadas a las soluciones de movilidad, importación de derivados del petróleo, su almacenaje, transporte, distribución y comercialización. Tiene presencia en 10 países de Latinoamérica (Centroamérica, Panamá, Colombia, Perú y Ecuador), Adicionalmente, ha diversificado su portafolio para incluir servicios en los sectores de aviación, lubricantes y bitumen.
COLOMBIA SIGUE PENDIENTE ACUERDO UNO CORP. - PRIMAX
En Colombia, la transacción que concreta el acuerdo para las operaciones de PRIMAX continúa en proceso de aprobación por parte de las autoridades correspondientes. Durante este período, la marca seguirá operando de manera independiente y con total normalidad.
Por medio de un comunicado, las empresas señalan que "inician una nueva etapa para fortalecer a PRIMAX como una compañía más resiliente, innovadora y preparada para afrontar los desafíos que plantea la transformación del sector y el desarrollo sostenible en América Latina".