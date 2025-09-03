Centroamérica & Mundo

Mulino lanza el proyecto de gasoducto del Canal de Panamá durante su visita a Japón

El gasoducto representaría un valor agregado a la economía panameña de US$590 millones anuales durante la construcción y un estimado de US$2.700 millones anuales durante su fase operativa.

Por Agencia EFE El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, lanzó oficialmente la construcción de un gasoducto del Canal interoceánico durante la visita oficial que realiza a Japón, donde el gigante japonés Sumitomo Corporation expresó su interés de participar en este proyecto, valorado en entre US$4.000 y US$8.000 millones, informó el Gobierno panameño. Ante más de treinta empresas japonesas participantes en un foro liderado por Mulino, se reveló que la Junta Directiva del Canal de Panamá ya otorgó su autorización para iniciar el proceso de selección de concesionario del gasoducto, como explicó el administrador de la vía acuática, Ricaurte Vásquez.

Este año se iniciará la precalificación de interesados, mientras que la etapa final de selección de concesionario está prevista para cerrarse en el cuarto trimestre de 2026, precisó un comunicado de la Presidencia panameña. Mulino explicó que este proyecto forma parte del nuevo corredor energético que desarrollará el Canal, y que será una de las mayores inversiones en la historia de esta ruta interoceánica, de acuerdo con la misiva oficial, que no precisó una cifra de inversión. Pero el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, ya ha dicho que el gasoducto costará entre US$4.000 y US$8.000 millones de dólares, dependiendo del modelo de negocios que se aplique. La construcción del gasoducto requerirá más 6.500 trabajadores y aportaría al Estado de Panamá US$160 millones, mientras que su operación creará cerca de 9.600 empleos y generará más de US$1.500 millones cada año, explicó Mulino. El gasoducto representaría un valor agregado a la economía panameña de US$590 millones anuales durante la construcción y un estimado de US$2.700 millones anuales durante su fase operativa, agregó.