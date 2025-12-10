Forj Medical se prepara a abrir su planta de manufactura en Evolution Free Zone

Empresas & Management

La empresa se convertirá en la primera de Costa Rica en producir sensores electromagnéticos hechos a la medida, dispositivos biosensores y tecnología médica microelectrónica.

Por revistaeyn.com Forj Medical, la firma global especializada en diseño y manufactura por contrato de dispositivos médicos, anunció el inicio de la fase de equipamiento de su moderna planta ubicada en el parque empresarial Evolution Free Zone, en Costa Rica. La compañía surge de la unión de Intricon y Minnetronix Medical, un movimiento que dio paso a una entidad con capacidades ampliadas para atender a fabricantes de equipos originales (OEM) de diversas áreas clínicas.

Desde tecnologías para navegación quirúrgica y electrofisiología, hasta soluciones para diabetes, administración de medicamentos y aplicaciones cardiovasculares, la firma busca acelerar la llegada de innovaciones médicas al mercado mundial. El edificio construido para la compañía —un espacio de 5.000 metros cuadrados— fue recientemente concluido por Evolution Free Zone, que integra infraestructura inteligente y estándares internacionales de sostenibilidad. Allí operarán líneas de producción automatizadas y manuales, además de un extenso cuarto limpio donde se fabricarán dispositivos de precisión. La viceministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, destacó que este proyecto evidencia la madurez del clúster costarricense de dispositivos médicos. Según comentó, la inversión confirma que el país ofrece condiciones idóneas para operaciones tecnológicas de alto nivel, respaldadas por capital humano especializado, procedimientos regulatorios sólidos y una plataforma productiva competitiva. Por su parte, Jeremy Maniak, director ejecutivo de Forj Medical, subrayó el papel estratégico que Costa Rica tendrá dentro de la red global de manufactura de la compañía. “Al integrar nuestra experiencia en ingeniería con capacidades avanzadas de automatización y ensamblaje, acompañamos a los OEM en la resolución de desafíos complejos y en la ampliación de su producción con mayor agilidad”, señaló.