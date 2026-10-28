Empresas & Management

Ciberseguridad: el riesgo que frena el crecimiento digital de las pymes en Guatemala

El 61% de las pequeñas y medianas empresas encuestadas afirma que las preocupaciones por la seguridad digital han frenado la adopción de herramientas o pagos electrónicos. Un estudio de Mastercard también revela que el 41% sufrió algún incidente de ciberseguridad durante el último año.

Por: Revistaeyn.com La ciberseguridad se está convirtiendo en un factor determinante para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Guatemala. Aunque los canales digitales y los pagos electrónicos ya forman parte de sus operaciones, el temor al fraude y los ciberataques condiciona la adopción de nuevas herramientas y las decisiones de expansión de estos negocios. Según el estudio Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook, el 61% de las pymes guatemaltecas encuestadas afirma que las preocupaciones relacionadas con la ciberseguridad han frenado o detenido la adopción de herramientas o pagos digitales. La investigación, realizada por Mastercard junto con la firma de inteligencia de mercado Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), recoge las respuestas de 200 propietarios de pymes y responsables de la toma de decisiones en Guatemala. La dimensión del desafío se refleja también en la importancia que la digitalización ha adquirido para estos negocios. El 62% de las empresas consultadas genera más de la mitad de sus ventas a través de canales digitales, mientras que el 89% considera que los pagos digitales son importantes para sus operaciones diarias. Sin embargo, las inquietudes sobre seguridad tienen efectos concretos en sus planes de negocio. El 44% de las pymes encuestadas ha pospuesto la incorporación de nuevos métodos de pago por temor al fraude; el 38% ha retrasado iniciativas de comercio electrónico y el 36% ha postergado su expansión hacia nuevos mercados o segmentos.

Incidentes que afectan a los negocios

Los riesgos no se limitan a una percepción de vulnerabilidad. El 41% de las pymes guatemaltecas consultadas reportó haber experimentado un incidente de ciberseguridad durante los 12 meses anteriores a la encuesta. Entre las empresas que atravesaron alguno de estos episodios, los incidentes más mencionados fueron el fraude en pagos, con un 40%; el robo o la filtración de datos, con un 38%; los ataques a sitios web o sistemas, con un 37%, y el phishing o las estafas por correo electrónico, con un 35%. El fraude en pagos también encabeza la lista de amenazas que más preocupan a los negocios, señalado por el 57% de los encuestados. Le siguen el robo de datos, con un 52%, y el phishing, con un 40%. Estas cifras ponen de relieve el desafío que enfrentan las pymes al incorporar nuevos canales digitales: aprovechar las oportunidades comerciales de la tecnología mientras desarrollan capacidades para proteger sus operaciones y la información que manejan.

La protección digital como oportunidad de crecimiento

Pese a los riesgos, las empresas consultadas también vinculan una mayor protección frente a las amenazas digitales con nuevas posibilidades de expansión. El 96% considera que podría alcanzar un crecimiento adicional de dos dígitos si contara con mejores mecanismos de protección contra el fraude y los ciberataques. Dentro de ese grupo, el 46% estima que podría crecer entre un 26% y un 50% más, mientras que el 15% proyecta un crecimiento superior al 50%. La preparación, sin embargo, todavía presenta oportunidades de mejora. El 54% de las pymes encuestadas afirma contar con un plan formal de ciberseguridad, mientras que el 42% utiliza procedimientos informales. En cuanto a su familiaridad con el tema, el 40% dice estar muy familiarizado con la ciberseguridad y el 58% se considera algo familiarizado. Las necesidades identificadas por los empresarios incluyen alertas y actualizaciones sobre amenazas o estafas, mencionadas por el 48%; acceso a tecnologías y herramientas de prevención del fraude, por el 44%; capacitación u orientación práctica, por el 43%, y apoyo para recuperarse después de un incidente, por el 40%. “Para las PYMES, la ciberseguridad ya no es solo una preocupación tecnológica, sino un imperativo empresarial”, expresó Marvin Rodríguez, Country Manager de Mastercard para Guatemala, Honduras y El Salvador. El ejecutivo agregó que las empresas guatemaltecas utilizan cada vez más los pagos digitales para crecer, llegar a nuevos clientes y expandir sus operaciones, por lo que necesitan contar con herramientas y confianza para protegerse frente al fraude y los ciberataques.

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