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Ciberseguridad: el riesgo que frena el crecimiento digital de las pymes en Guatemala

El 61% de las pequeñas y medianas empresas encuestadas afirma que las preocupaciones por la seguridad digital han frenado la adopción de herramientas o pagos electrónicos. Un estudio de Mastercard también revela que el 41% sufrió algún incidente de ciberseguridad durante el último año.

  • Ciberseguridad: el riesgo que frena el crecimiento digital de las pymes en Guatemala

    “Para las PYMES, la ciberseguridad ya no es solo una preocupación tecnológica, sino un imperativo empresarial”, expresó Marvin Rodríguez, Country Manager de Mastercard para Guatemala, Honduras y El Salvador. (Foto: Cortesía)
2026-10-28

Por: Revistaeyn.com

La ciberseguridad se está convirtiendo en un factor determinante para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Guatemala. Aunque los canales digitales y los pagos electrónicos ya forman parte de sus operaciones, el temor al fraude y los ciberataques condiciona la adopción de nuevas herramientas y las decisiones de expansión de estos negocios.

Según el estudio Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook, el 61% de las pymes guatemaltecas encuestadas afirma que las preocupaciones relacionadas con la ciberseguridad han frenado o detenido la adopción de herramientas o pagos digitales.

La investigación, realizada por Mastercard junto con la firma de inteligencia de mercado Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), recoge las respuestas de 200 propietarios de pymes y responsables de la toma de decisiones en Guatemala.

La dimensión del desafío se refleja también en la importancia que la digitalización ha adquirido para estos negocios. El 62% de las empresas consultadas genera más de la mitad de sus ventas a través de canales digitales, mientras que el 89% considera que los pagos digitales son importantes para sus operaciones diarias.

Sin embargo, las inquietudes sobre seguridad tienen efectos concretos en sus planes de negocio. El 44% de las pymes encuestadas ha pospuesto la incorporación de nuevos métodos de pago por temor al fraude; el 38% ha retrasado iniciativas de comercio electrónico y el 36% ha postergado su expansión hacia nuevos mercados o segmentos.

Incidentes que afectan a los negocios

Los riesgos no se limitan a una percepción de vulnerabilidad. El 41% de las pymes guatemaltecas consultadas reportó haber experimentado un incidente de ciberseguridad durante los 12 meses anteriores a la encuesta.

Entre las empresas que atravesaron alguno de estos episodios, los incidentes más mencionados fueron el fraude en pagos, con un 40%; el robo o la filtración de datos, con un 38%; los ataques a sitios web o sistemas, con un 37%, y el phishing o las estafas por correo electrónico, con un 35%.

El fraude en pagos también encabeza la lista de amenazas que más preocupan a los negocios, señalado por el 57% de los encuestados. Le siguen el robo de datos, con un 52%, y el phishing, con un 40%.

Estas cifras ponen de relieve el desafío que enfrentan las pymes al incorporar nuevos canales digitales: aprovechar las oportunidades comerciales de la tecnología mientras desarrollan capacidades para proteger sus operaciones y la información que manejan.

La protección digital como oportunidad de crecimiento

Pese a los riesgos, las empresas consultadas también vinculan una mayor protección frente a las amenazas digitales con nuevas posibilidades de expansión. El 96% considera que podría alcanzar un crecimiento adicional de dos dígitos si contara con mejores mecanismos de protección contra el fraude y los ciberataques.

Dentro de ese grupo, el 46% estima que podría crecer entre un 26% y un 50% más, mientras que el 15% proyecta un crecimiento superior al 50%.

La preparación, sin embargo, todavía presenta oportunidades de mejora. El 54% de las pymes encuestadas afirma contar con un plan formal de ciberseguridad, mientras que el 42% utiliza procedimientos informales. En cuanto a su familiaridad con el tema, el 40% dice estar muy familiarizado con la ciberseguridad y el 58% se considera algo familiarizado.

Las necesidades identificadas por los empresarios incluyen alertas y actualizaciones sobre amenazas o estafas, mencionadas por el 48%; acceso a tecnologías y herramientas de prevención del fraude, por el 44%; capacitación u orientación práctica, por el 43%, y apoyo para recuperarse después de un incidente, por el 40%.

“Para las PYMES, la ciberseguridad ya no es solo una preocupación tecnológica, sino un imperativo empresarial”, expresó Marvin Rodríguez, Country Manager de Mastercard para Guatemala, Honduras y El Salvador.

El ejecutivo agregó que las empresas guatemaltecas utilizan cada vez más los pagos digitales para crecer, llegar a nuevos clientes y expandir sus operaciones, por lo que necesitan contar con herramientas y confianza para protegerse frente al fraude y los ciberataques.

Recursos para fortalecer la ciberresiliencia

Como parte de sus iniciativas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, Mastercard ofrece el Mastercard Trust Center, un centro gratuito de educación y recursos sobre ciberseguridad para pymes de América Latina y el Caribe. La plataforma proporciona investigaciones, capacitaciones, evaluaciones, herramientas y orientación práctica para fortalecer la preparación frente a las amenazas digitales.

La compañía también señala que, a través de emisores locales seleccionados y socios de la industria, ofrece soluciones como My Cyber Risk, impulsada por RiskRecon, y Protección contra el Robo de Identidad (ID Theft Protection), orientadas a ayudar a las empresas a comprender sus riesgos y reforzar la protección de su identidad.

El estudio se realizó durante el segundo trimestre de 2026 y abarcó a 2.400 propietarios de pymes y altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones en 12 mercados de América Latina y el Caribe. En Guatemala participaron 200 personas, con un margen de error aproximado de ±6,9% y un nivel de confianza del 95%.

Los resultados muestran que, para las pymes guatemaltecas, la confianza digital está estrechamente vinculada con su capacidad de aprovechar los canales electrónicos, incorporar nuevos medios de pago y ampliar sus mercados. La ciberseguridad aparece así como una condición relevante para acompañar su transformación digital.

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