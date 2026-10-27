BAC coloca US$500M en bonos globales para refinanciar deuda de Multibank

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La demanda alcanzó hasta US$1.800 millones, según Rodolfo Tabash, presidente y CEO de BAC. La operación a cinco años permite extender vencimientos y diversificar las fuentes de financiamiento del banco tras la integración de Multibank

Por: Revistaeyn.com BAC International Bank realizó una emisión de bonos por US$500 millones a cinco años en el mercado internacional, con una demanda que alcanzó hasta US$1.800 millones, equivalente a 3,6 veces el monto colocado, anunció Rodolfo Tabash, presidente y CEO de BAC. Los recursos se destinarán al pago de deuda de corto plazo proveniente de Multibank. La operación permite sustituir obligaciones próximas a vencer por financiamiento de mayor plazo, dentro del proceso de reorganización de pasivos posterior a la adquisición de esa entidad. “Así mejoramos el perfil de vencimientos de BAC y diversificamos nuestras fuentes de financiamiento”, explicó Tabash en una publicación en LinkedIn, en la que presentó la transacción como la primera emisión de bonos de BAC International Bank en el mercado internacional. El ejecutivo atribuyó la respuesta de los inversionistas a la confianza en la solidez financiera de la institución, su modelo de negocio y su gestión de riesgos.

Una operación para extender los vencimientos

La finalidad anunciada por BAC coincide con la evaluación publicada por S&P Global Ratings el 19 de octubre, cuando asignó una calificación BBB− a las notas sénior no garantizadas propuestas por el banco, a tasa fija y con vencimiento en 2031.

La calificadora señaló que los fondos se utilizarían principalmente para refinanciar deuda existente, extender vencimientos, diversificar el financiamiento y fortalecer el perfil de pasivos y liquidez. También indicó que los títulos tendrían el mismo rango de pago que las demás obligaciones sénior no garantizadas de la entidad. Desde una perspectiva financiera, el efecto central consiste en reducir la presión de refinanciar obligaciones en el corto plazo. La información disponible todavía no permite determinar si la operación generará un ahorro de intereses frente a la deuda que será cancelada.

El vínculo con la integración de Multibank

El destino de los recursos conecta la emisión con una de las principales operaciones corporativas recientes del grupo. Los estados financieros de BAC Holding International registran que, el 18 de marzo de 2026, la compañía adquirió, mediante su filial BAC International Corporation, el 99,569% de Multi Financial Group, propietaria de Multibank y sus subsidiarias. La transacción le otorgó el control de ese negocio bancario panameño. La colocación internacional incorpora ahora una nueva etapa: gestionar las obligaciones procedentes de la entidad adquirida y adecuar sus plazos a la estructura de financiamiento de BAC.

El respaldo de las calificaciones