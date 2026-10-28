Honduras invertirá US$1,9 millones en un programa de riego agrícola

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Con esta iniciativa, Honduras busca fortalecer la infraestructura de riego como herramienta para mejorar la resiliencia del sector agrícola y ampliar las condiciones de producción en las comunidades rurales beneficiadas.

Por revistaeyn.com Honduras impulsará la producción agrícola con una inversión de 48 millones de lempiras (aproximadamente US$1,8 millones), destinada a ampliar el acceso al agua en zonas rurales mediante la instalación de pozos profundos y sistemas de riego alimentados con energía solar. La iniciativa contempla la habilitación de 25 pozos en los departamentos de Choluteca, Valle, Francisco Morazán y El Paraíso, con el objetivo de fortalecer la capacidad productiva de las familias agricultoras y reducir la dependencia de las lluvias para el desarrollo de sus cultivos.

El programa se formalizó con la firma de una carta de entendimiento entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) de Honduras y la Embajada de Japón en el país centroamericano. El presidente hondureño, Nasry Asfura, participó como testigo de honor en el acto. De acuerdo con los detalles de la iniciativa, las obras incluirán sistemas de bombeo solar y mecanismos de riego parcelario, con los que se incorporarán 125 hectáreas a la producción bajo riego. La intervención busca mejorar las condiciones de los productores frente a los períodos de sequía, uno de los factores que condicionan la actividad agrícola y la estabilidad de las cosechas, especialmente en las zonas que dependen de las precipitaciones para abastecer sus cultivos.