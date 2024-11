Cinco pasos para enfocarse en darle una dirección a su vida

Esta experiencia de lograr cosas, sentirse satisfecho y luego buscar inmediatamente su próximo gran logro se conoce comúnmente como la cinta de correr hedónica. Y aunque coleccionar logros como las piedras del infinito puede parecer la clave de la felicidad, en realidad no lo es.

Este paso no está destinado a hacerte sentir mal, ya que abordar la vida con el objetivo de llegar a un destino específico suele ser lo que se fomenta en la mayoría de los campos profesionales, Este paso no está destinado a hacerte sentir mal, ya que abordar la vida con el objetivo de llegar a un destino específico suele ser lo que se fomenta en la mayoría de los campos profesionales, señala

“Es ver, ‘Oh, soy una persona insatisfecha y superada, y he estado viviendo [en un destino], y estoy haciendo eso porque esa es la forma en que me enseñaron”, dice Hellerer.

2. Alinear

Una vez que se da cuenta de lo obsesionado que ha estado con el logro de un objetivo específico, puede alinearse con la vida direccional, dice Hellerer.

La fase de alineación se trata de “comprender y aprender a reconocer lo que tu sistema de navegación interno te está diciendo”, no lo que otras personas quieren que hagas.

“Creemos que el logro es el camino hacia la realización, el éxito es el camino hacia la realización, pero lo que en realidad es el camino hacia la realización es la alineación”, dice. “Y la alineación solo puede venir de tu interior”.

3. Liberación

A diferencia de la alineación, que Hellerer equipara a la analogía de “calentarse”, sabrá que es hora de soltar algo cuando sienta que se está enfriando.

“La fase de liberación es mirar tu vida y averiguar: ‘¿Cuáles son las cosas que no me iluminan? ¿Cuáles son las cosas que son más frías? ¿Cuáles son las cosas que me están frenando?’ y descubrir cómo podemos deshacernos de esas cosas o hacer menos de esas cosas en nuestra vida”, dice.

Durante esta fase, puede liberarse renunciando a su trabajo o terminando una relación, o de formas mucho más pequeñas que le acerquen a la alineación.

4. Oriente

Después de alinearse con lo que le ilumina por dentro y soltar lo que no, puede orientar su vida para vivir direccionalmente. “Esto tiene que ver con descubrir lo que yo llamo nuestra gran dirección”, dice Hellerer, que es similar al propósito.

Pero a diferencia del propósito, su gran dirección es “continuo, es un verbo”, dice. “Oriente tiene que ver con averiguar la dirección en la que te diriges sin necesidad de saber exactamente a dónde vas”.

5. Repetir

La última fase de la vida direccional es la repetición o iteración, y este paso requiere estar abierto a los cambios mientras persigue su gran dirección y hacer cambios cuando sea necesario.

“Nadie lanza un producto pensando que se va a hacer, ¿verdad? Nuestros iPhones están impulsando actualizaciones todo el tiempo, y el punto de eso es que sabemos que estamos lanzando algo, sabiendo que va a evolucionar”, dice Hellerer. “Así es como queremos pensar en nuestras vidas y también en nuestras carreras”.

Con información de CNBC