Italo Pizzolante: La inteligencia artificial trae un altísimo nivel de riesgo para la construcción de reputación

Hay que acotar que no es una encuesta de opinión pública, es una encuesta muy target a personas tomadoras de decisión, quienes responden en la encuesta que, en un 40%, lo fundamental es describir lo que te define, lo que tú eres: una empresa estable, de prestigio, de experiencia, animada por principios y transparencia.

El desafío no está en que los líderes de empresa coloquen en su agenda la construcción de unas matrices de riesgo robustas, sino que sus equipos gerenciales vayan a la misma velocidad de la inquietud que tienen sus líderes.

Siempre mantengo un principio y es: “Dí lo que eres antes de que alguien diga lo que no eres”.

Si no cuentas tu trayectoria estás dejando el espacio a que alguien le cuente a otros algo que generalmente es negativo.

Del líder lo que más se percibe es su trayectoria. Esto tiene que ver justo con el comentario de prestigio y no de fama. No es un empresario famoso el que genera confianza, sino un empresario prestigioso, que honra con sus decisiones su visión responsable de cómo su empresa genera bienestar.

Eso te abre necesariamente a que te comuniques con los medios de comunicación. Si no lo haces, dejas un espacio muy peligroso para que se llene de lo que no eres por la agenda terrorista de organizaciones con orientación ideológica, o a veces por competencia insana de otros actores de negocios.

EYN: ¿Cómo ha recibido el empresariado estos estudios de confianza?

Déjame responderlo de otra manera: ¿Qué es lo que no debería ser la respuesta del empresario frente a investigaciones como esta? No debería competir por un ranking.

La alianza que hicimos Datos Group, Estrategia & Negocios y PIZZOLANTE tuvo roles muy separados para que mi visión como consultor externo fuera la interpretación de la data y quien midiera fuera un agente independiente de la revista y de nosotros. Lo que no debe hacerse con estas investigaciones es pelear por quién está primero o segundo en un ranking.

Esto no es la discusión del mercadeo tradicional sobre cuál es la participación en la opinión pública de un líder o de una empresa, esta es la orientación estratégica de los temas que le interesan al colectivo para construir la confianza.

El ranking no hace que yo vaya a una empresa primero que a otra; el ranking dice cuáles son los atributos que otros tienen y que valdría la pena ponerles mano para que yo, como empresa, también los comparta.

La investigación es un elemento fundamental para la construcción de una hoja de ruta de aquellos atributos que, investigados, suponen una revisión de tu propia manera de ser y a hacer empresa. La lectura correcta de estas investigaciones es una encerrona de alineación con tus directivos, donde colocas frente a ellos las realidades de percepción del mercado y te atreves a decir cómo quiero que se me perciba a mí a partir de mis comportamientos y actitudes.

EYN: ¿Cómo pueden las empresas integrar estos elementos para gestionar la confianza?

La aproximación estratégica que sugiero es concentrarnos en diseñar procesos y no en programas de comunicación, focalizarnos en sistemas de gestión y no en proyectos individuales. Eso se sintetiza para mí en lo que yo llamo los Sistemas Integrados de Reputación.

Cuando hablo de proceso es entender que una cosa conecta con otra y que la estrategia debe ser transversal en la organización y no en la tubería de la dirección de comunicación, de talento humano, o de innovación.

La transversalidad es fundamental.

El faro que ilumina la hoja de ruta es el propósito: el porqué hago lo que hago. Las investigaciones dicen que casi el 50% de las empresas en Centroamérica ya están trabajando en su propósito.

Para llegar a un propósito tuviste que analizar qué es lo que le importa al otro, no lo que te importa a ti; valorar con juicio crítico, rudo y honesto qué es lo que tienes y qué es lo que no tienes; la humildad para corregir o para sembrar lo que te hace falta; la objetividad para analizar tus actuaciones, que no son lo que dices, sino lo que haces; y la valentía de medirlo para que te confrontes a tu propia realidad que vuelve al principio revisando lo que tienes qué hacer.

EYN: Tal como lo plantea, definir un propósito exige un largo proceso de reflexión...

Y es importante el tema de la comunicación adaptado a las nuevas realidades porque el volumen de nuevos medios de comunicación está atentando contra la eficiencia para la llegada de tus mensajes.

Facebook, por ejemplo, ha caído números altísimos en todos los mercados del mundo: en Colombia, 10%; en México, 6%; en Centroamérica que es básicamente la plataforma más relevante también ha bajado; y han ido subiendo redes más focalizadas como LinkedIn en los empresarios, y TikTok, que es vital en el tema de los videos breves.

EYN: hablando sobre cambios tecnológicos. ¿Cómo se interseccional la Inteligencia Artificial con la confianza empresarial?

La inteligencia artificial no nace de la nada ni especula su respuesta. Cuando tú le preguntas al ChatGPT o cualquier herramienta de Inteligencia Artificial ella busca en el universo de internet qué cosas se han hablado y toma elementos de base de lo que está en la huella digital. Y cuando no tiene la información te responde: “No tengo información”, te está diciendo que no tiene elementos documentados de historias colocadas por terceros.

Si entendemos que la inteligencia artificial crea a partir de lo que ya existe, elaborado por el ser humano, la pregunta es: ¿cómo tú incides en las bases de datos que la inteligencia artificial examina para responderte las preguntas de ChatGPT?

El gran desafío para construir confianza va a ser una mayor generación de contenidos publicados documentados en revistas, en diferentes medios que generan conversaciones de terceros sobre ti, que generan juicios sobre ti, y de cómo traduzca la inteligencia artificial todo eso que baje de la nube.

La inteligencia artificial trae un altísimo nivel de riesgo para la construcción de reputación en el presente y futuro, pero es una gigante oportunidad para quien sepa cómo funciona.