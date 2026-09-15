Coca-Cola invertirá US$10.000 millones en EE.UU: ¿qué busca con su apuesta?

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El desembolso se ejecutará entre 2026 y 2030 e incluirá nuevas plantas y ampliaciones de instalaciones productivas, centros de distribución y oficinas. La inversión compromete a todo el sistema Coca-Cola —la compañía y sus embotelladores— y apunta a reforzar una red local que atiende a uno de sus mercados más grandes y rentables.

Por: Revistaeyn.com The Coca-Cola Company anunció este martes que su sistema invertirá US$10.000 millones en infraestructura en Estados Unidos entre 2026 y 2030, una apuesta de largo plazo destinada a ampliar y modernizar su capacidad de producción y distribución en uno de sus principales mercados. El plan contempla instalaciones nuevas o ampliadas de producción, distribución y oficinas. Incluye proyectos ya anunciados en Rancho Cucamonga, California; Colorado Springs, Colorado; Indianápolis, Indiana; Birmingham, Alabama; Coopersville, Michigan; St. Cloud, Minnesota; Orlando, Florida, y Webster, Nueva York, informó la empresa. La cifra no corresponde únicamente al gasto de capital de The Coca-Cola Company. John Murphy, presidente y director financiero de la multinacional, aclaró que se trata de una inversión de todo el sistema, integrado por la corporación y sus socios embotelladores. Para 2026, la compañía había proyectado un gasto de capital propio de aproximadamente US$2.200 millones. El anuncio llega acompañado de un estudio encargado por Coca-Cola a la consultora Steward Redqueen para medir la contribución de sus operaciones estadounidenses y de una red de 61 embotelladores durante 2025. Según ese análisis, el sistema Coca-Cola aportó US$85.000 millones al producto interno bruto de Estados Unidos en un año y sostuvo cerca de un millón de empleos, al sumar puestos directos y aquellos vinculados con proveedores, comercios y restaurantes. La compañía aseguró, además, que gastó unos US$37.000 millones con proveedores estadounidenses y que 98 centavos de cada dólar destinado a comprar sus bebidas permanecieron en la economía local. La red industrial comprende más de 70 instalaciones de producción y cientos de centros de distribución, con presencia en los 50 estados, Washington D. C. y Puerto Rico.

El valor estratégico de la inversión

Más allá de su magnitud, el programa refuerza el modelo que permite a Coca-Cola combinar marcas globales con producción y distribución de alcance local. Al involucrar a los embotelladores, el desembolso distribuye la inversión a lo largo de una red que fabrica, envasa y entrega los productos cerca de los puntos de consumo. Esto tiene al menos cuatro implicaciones estratégicas. La primera es la resiliencia de la cadena de suministro. Ampliar y actualizar plantas y centros de distribución puede reducir distancias, mejorar tiempos de respuesta y dar mayor flexibilidad frente a interrupciones logísticas, cambios en los costos de transporte o variaciones de la demanda. La localización también disminuye la exposición de la operación a algunos riesgos de abastecimiento internacional, aunque Coca-Cola no detalló qué proporción de los recursos se destinará a cada proyecto. La segunda es la capacidad para capturar crecimiento en categorías y formatos diversos. Coca-Cola ya no depende de una sola bebida: su portafolio estadounidense incluye refrescos tradicionales y sin azúcar, aguas, bebidas deportivas, jugos, lácteos y marcas como Coca-Cola Zero Sugar, Sprite, Powerade, BODYARMOR, Simply y fairlife. Una infraestructura más flexible permite introducir productos, envases y presentaciones con mayor rapidez y adaptar la capacidad a cambios en los hábitos del consumidor. Los resultados recientes ayudan a explicar el momento de la decisión. En el segundo trimestre de 2026, el volumen de cajas unitarias de Coca-Cola creció 3% en Norteamérica, impulsado por la marca Coca-Cola y las categorías de jugos, lácteos de valor agregado y bebidas de origen vegetal. Los ingresos orgánicos de la región aumentaron 7% y la empresa ganó participación en valor dentro de las bebidas no alcohólicas listas para consumir. La tercera implicación es la productividad de la red. La modernización industrial puede incorporar automatización, tecnología logística y procesos más eficientes, elementos relevantes en un negocio de grandes volúmenes y márgenes sensibles a los costos de insumos, envases, mano de obra y transporte. La empresa no ofreció todavía metas específicas de ahorro ni un desglose de los US$10.000 millones, por lo que ese efecto deberá evaluarse conforme se anuncien los proyectos. La cuarta es el posicionamiento económico y territorial. Al subrayar empleos, compras a proveedores y contribución al PIB, Coca-Cola presenta la inversión no solo como una decisión corporativa, sino como un compromiso con la manufactura y las comunidades estadounidenses. Esa narrativa adquiere relevancia en un entorno en el que las grandes compañías buscan demostrar cuánto producen, compran y emplean dentro del país. “A través de una sólida red de producción, empleos locales, alianzas con proveedores e inversiones comunitarias, estamos reforzando la resiliencia de nuestro sistema y de las comunidades en todo Estados Unidos”, afirmó Murphy en el comunicado de la compañía.

Una apuesta respaldada por el negocio