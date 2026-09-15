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Elecciones en EE.UU: los demócratas avanzan, pero el Senado sigue abierto

A menos de dos meses de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, los demócratas aventajan a los republicanos en la intención nacional de voto y aparecen mejor posicionados para disputar la Cámara de Representantes. El control del Senado dependerá de un reducido grupo de estados, mientras la baja aprobación de Donald Trump convierte al presidente en el eje de la campaña.

Por: Revistaeyn.com Estados Unidos llegará a las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026 con una opinión pública preocupada por el costo de vida, crítica de la gestión del presidente Donald Trump y favorable, por ahora, a entregar la Cámara de Representantes al Partido Demócrata. La fotografía, sin embargo, no anticipa un resultado uniforme. Los demócratas muestran una ventaja sostenida en las encuestas nacionales para el Congreso y tienen posibilidades concretas de recuperar la Cámara baja. En el Senado, la aritmética electoral continúa beneficiando a los republicanos, aunque varias carreras que parecían seguras comenzaron a volverse competitivas. En noviembre se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 puestos del Senado, incluidos comicios especiales en Florida y Ohio. Los republicanos defienden una estrecha mayoría en la Cámara y controlan el Senado con 53 bancas, frente a 47 del bloque demócrata, que incluye a dos independientes. Para recuperar el Senado, los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños. Ese objetivo los obliga no solo a conservar sus bancas más vulnerables, sino también a ganar varias contiendas actualmente en manos republicanas.

Los demócratas toman ventaja en el voto nacional

La encuesta Reuters/Ipsos realizada entre el 11 y el 14 de septiembre muestra a los demócratas con una ventaja de siete puntos entre los votantes registrados: 44% elegiría al candidato demócrata de su distrito y 37% al republicano. La tendencia aparece también en otras mediciones independientes. Una encuesta nacional de la Universidad de Quinnipiac otorga a los demócratas una diferencia de 11 puntos en la disputa por el control de la Cámara: 49% de los votantes registrados prefiere una mayoría demócrata y 38% una republicana. Emerson College Polling había medido en agosto una ventaja demócrata de ocho puntos, después de registrar diferencias similares durante varios meses. Más que una cifra aislada, los estudios muestran una corriente nacional favorable al partido opositor. El modelo electoral de CBS News y YouGov estima actualmente que los demócratas obtendrían 228 escaños, diez más que los 218 necesarios para controlar la Cámara. La proyección central deja a los republicanos con 207. El intervalo del modelo, no obstante, incluye escenarios en los que los demócratas quedarían con 215 bancas y no alcanzarían la mayoría. La competencia permanece abierta porque el voto nacional no se traduce de manera automática en escaños: la elección se resuelve distrito por distrito y está condicionada por la distribución territorial del electorado y los nuevos mapas legislativos.

Trump está en la boleta aunque su nombre no aparezca

Donald Trump no es candidato en noviembre, pero domina la campaña. Tanto los votantes demócratas como los republicanos describen la elección como un pronunciamiento sobre el presidente y sus políticas. La última medición de Reuters/Ipsos sitúa su aprobación en 35%, dos puntos por encima del mínimo de 33% registrado a finales de agosto. La desaprobación alcanza 62%.Entre los votantes registrados, Trump obtiene 39% de aprobación y 61% de rechazo. Conserva, sin embargo, el respaldo de 82% de los republicanos. Entre los independientes, solo 25% aprueba su gestión y 69% la desaprueba. Quinnipiac presenta una imagen similar: 33% de los votantes registrados aprueba el trabajo del presidente y 59% lo rechaza. La misma encuesta encuentra que 51% sería menos propenso a votar por un candidato que se identifique con el movimiento Make America Great Again, mientras 18% sería más proclive a respaldarlo. La marca MAGA conserva una enorme capacidad de movilización dentro del Partido Republicano, pero presenta dificultades fuera de su base. Reuters/Ipsos encuentra que 76% de los republicanos se identifica mucho o parcialmente con el movimiento, frente a 31% del conjunto de la población. Para los candidatos republicanos, el desafío consiste en conservar al electorado de Trump sin profundizar el rechazo entre independientes y votantes moderados.

El costo de vida decide la campaña

La economía es el principal problema electoral. Un 47% de los votantes registrados consultados por Reuters/Ipsos señala el costo de vida como el factor más importante para definir su voto. El tema supera ampliamente a los valores y normas democráticas, la inmigración y el crimen. El dato resulta adverso para el oficialismo. Solo 21% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump sobre su costo de vida y 71% la desaprueba. En inflación y aumento de precios, su aprobación es de 22%, frente a un rechazo de 70%. En el manejo general de la economía obtiene 27% de aprobación y 65% de desaprobación. Los demócratas también recuperaron terreno en atributos tradicionalmente asociados con los republicanos. Reuters/Ipsos muestra una ligera ventaja demócrata sobre cuál partido tiene un mejor plan para la economía, de 35% a 33%. En costo de vida, la diferencia crece a nueve puntos: 36% frente a 27%.Los republicanos conservan ventajas en inmigración, por 38% a 33%, y en crimen, por 38% a 27%. Los demócratas lideran en salud, costo de vida y defensa de las normas democráticas. La elección se encamina así hacia una confrontación entre dos agendas: los republicanos buscan movilizar a su base mediante inmigración, seguridad y respaldo a Trump; los demócratas intentan convertir el malestar económico y el rechazo presidencial en una mayoría legislativa.

El Senado se define en seis estados

A diferencia de la Cámara, el mapa del Senado sigue ofreciendo una ventaja inicial a los republicanos. De las 35 bancas en juego, 23 están actualmente en manos del Partido Republicano. La evaluación de The Cook Political Report correspondiente al 15 de septiembre identifica seis carreras sin favorito claro: Georgia, Maine, Michigan, New Hampshire, Carolina del Norte y Texas. Tres de esas bancas son defendidas por demócratas y tres por republicanos. Por eso, incluso un entorno nacional favorable no garantiza que el partido opositor consiga los cuatro puestos adicionales necesarios para tomar el control. Carolina del Norte. El demócrata Roy Cooper aparece con una de las ventajas más consistentes entre las carreras competitivas. Encuestas recientes lo sitúan por delante del republicano Michael Whatley. Georgia. El senador demócrata Jon Ossoff busca la reelección frente al republicano Mike Collins. Las mediciones recientes ubican a Ossoff por delante, aunque Georgia continúa siendo uno de los estados más disputados del país. Michigan. La salida del senador Gary Peters dejó una banca abierta y una de las campañas más observadas. El demócrata Abdul El-Sayed enfrenta al republicano Mike Rogers. Los sondeos muestran una carrera estrecha. CNN ubicó a El-Sayed con 47% y a Rogers con 44%. Maine. La republicana Susan Collins busca conservar su escaño frente al demócrata Troy Jackson. Los últimos sondeos muestran a Jackson ligeramente por delante. New Hampshire. El republicano John Sununu y el demócrata Chris Pappas compiten por una banca abierta. The Cook Political Report movió este 15 de septiembre la carrera desde una ligera ventaja demócrata hacia la categoría de empate. Texas. Se convirtió en una de las sorpresas del ciclo. El republicano Ken Paxton enfrenta al demócrata James Talarico por una banca que durante años fue considerada segura para el Partido Republicano. Sabato’s Crystal Ball trasladó la contienda a la categoría de empate a finales de agosto.

Vance, Rubio y Ocasio-Cortez concentran atención

La campaña también funciona como plataforma para dirigentes con proyección nacional. Entre las figuras incluidas por Reuters/Ipsos, Robert F. Kennedy Jr. obtiene 39% de valoración favorable; el vicepresidente J.D. Vance, 35%; el secretario de Estado Marco Rubio, 34%; Trump, 34%; y la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, 33%. Dentro de sus respectivos partidos, Vance alcanza 79% de opinión favorable entre los republicanos, Rubio 69% y Trump 80%. Ocasio-Cortez obtiene 66% entre los demócratas. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, registra una favorabilidad nacional de 24%, pero 39% de los encuestados todavía dice no conocerlo. Esa menor notoriedad limita cualquier comparación directa con figuras expuestas durante años a la opinión pública nacional. Ninguno de esos porcentajes representa intención de voto presidencial. Sí muestra qué dirigentes cuentan con mayor reconocimiento y capacidad para movilizar a las bases partidarias durante la campaña legislativa.

En síntesis: esto mira la opinión pública