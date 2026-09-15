Ranking de Presidentes: Bukele lidera Centroamérica y Arévalo queda último

Centroamérica & Mundo

El estudio de CB Global Data correspondiente a septiembre de 2026 refleja fuertes contrastes en la imagen de los mandatarios centroamericanos. Nayib Bukele se mantiene cerca de la cima regional, mientras Bernardo Arévalo ocupa el último lugar entre 18 presidentes evaluados. Laura Fernández es la segunda gobernante mejor posicionada del istmo.

Por: Revistaeyn.com Centroamérica no presenta una tendencia uniforme en la valoración de sus presidentes. La medición de septiembre de 2026 de CB Global Data ubica a sus seis mandatarios evaluados en posiciones que van desde el segundo hasta el último lugar de la clasificación latinoamericana. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, aparece como el dirigente centroamericano con mejor imagen positiva y ocupa el segundo puesto regional, con 66,2%. En el extremo opuesto, el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, registra 28,2% y cierra la tabla de 18 gobernantes. Entre ambos existe una diferencia de 38 puntos porcentuales, una brecha que evidencia la diversidad de percepciones políticas dentro del istmo. Laura Fernández, de Costa Rica, alcanza el sexto lugar de América Latina con 49,7% de imagen positiva. Nasry Asfura, de Honduras, se posiciona décimo con 43,2%. En la parte baja aparecen Daniel Ortega, de Nicaragua, en el puesto 15 con 33,9%, y José Raúl Mulino, de Panamá, en el 16 con 32,1%.

Bukele permanece cerca de la cima

Con 66,2 % de imagen positiva y 29,9 % de percepción negativa, Bukele solo es superado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien encabeza el ranking con 69 %. El mandatario salvadoreño conserva así una posición destacada en América Latina, aunque pierde 2,5 puntos porcentuales frente a la medición de agosto, cuando registró 68,7 %. Sheinbaum, en cambio, avanzó desde 66,5 %, lo que le permitió desplazarlo del primer lugar. Bukele se mantiene muy por encima de los otros presidentes centroamericanos. La diferencia con Laura Fernández, la segunda mejor posicionada del istmo, alcanza 16,5 puntos porcentuales. En el tercer puesto latinoamericano aparece Abelardo de la Espriella, de Colombia, con 53,6 %. Le siguen Keiko Fujimori, de Perú, con 52,4 %, y Luis Abinader, de República Dominicana, con 50,8 %. Solo cinco de los 18 mandatarios evaluados superan el umbral del 50 % de imagen positiva. Fernández ocupa el sexto lugar pese a quedar ligeramente por debajo de ese nivel.

Costa Rica y Honduras ocupan la zona media

La presidenta costarricense, Laura Fernández, obtiene 49,7% de valoración positiva, 45% de imagen negativa y 5,3% de respuestas indefinidas. Su resultado prácticamente no cambia frente a agosto, aunque presenta una disminución de 0,1 puntos porcentuales. El dato la coloca por encima de Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, quien registra 48,5%; Daniel Noboa, de Ecuador, con 47,4%; y Santiago Peña, de Paraguay, con 45,5%. Nasry Asfura ocupa el décimo lugar regional con 43,2% de imagen positiva, 54,2 % negativa y 2,6 % de personas que no respondieron o no expresaron una posición. Entre los presidentes centroamericanos, es el único que registra un avance mensual significativo: gana 1,6 puntos frente al 41,6 % obtenido en agosto. El resultado hondureño supera el de José Antonio Kast, de Chile, quien alcanza 42,9%, y el de Rodrigo Paz, de Bolivia, con 41,6%. Paz protagoniza la mayor caída de toda la clasificación: pierde 8,9 puntos porcentuales en un mes. En sentido contrario, Luis Abinader registra el mayor crecimiento, con un aumento de 2,7 puntos.

Tres presidentes centroamericanos entre los cuatro últimos

La parte inferior del ranking concentra a tres mandatarios del istmo. Daniel Ortega aparece en el puesto 15, con 33,9% de imagen positiva y 63,9% negativa. El presidente nicaragüense pierde 2,1 puntos frente al 36% registrado en agosto. José Raúl Mulino ocupa la posición 16 con 32,1% de valoración positiva y 63,4% negativa. Aunque permanece entre los gobernantes peor evaluados, mejora 0,7 puntos porcentuales respecto de la medición anterior. Entre Mulino y Arévalo se ubica Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 28,8 % de imagen positiva y 64,3% negativa. Arévalo cierra la clasificación con 28,2% de valoración favorable y 67,3% desfavorable, el porcentaje negativo más alto entre los mandatarios considerados. También pierde 1,3 puntos frente a agosto, cuando alcanzó 29,5%. La medición en Guatemala se realizó entre 4.016 personas y tiene un margen de error estimado de 1,5 puntos porcentuales. El trabajo de campo coincidió con una coyuntura marcada por bloqueos de carreteras y tensiones alrededor de los precios de referencia para los combustibles. Aunque esa simultaneidad aporta contexto, el sondeo no establece por sí mismo una relación causal entre esos acontecimientos y la valoración presidencial.

Una región dividida entre los extremos

El panorama centroamericano muestra tres franjas claramente diferenciadas. Bukele se mantiene en el grupo de mayor valoración; Fernández y Asfura ocupan posiciones intermedias; mientras Ortega, Mulino y Arévalo se concentran en el extremo inferior. También existen diferencias en la evolución mensual. Asfura y Mulino mejoran frente a agosto, mientras Bukele, Fernández, Ortega y Arévalo retroceden. La fotografía regional resulta especialmente contrastante porque El Salvador y Guatemala ocupan posiciones opuestas en la misma medición. Sin embargo, los porcentajes deben interpretarse dentro del escenario político, económico e institucional de cada país. La imagen positiva es una medida de percepción ciudadana en un momento determinado, no una evaluación integral de la gestión ni una comparación directa de resultados gubernamentales.

Sheinbaum lidera el ranking latinoamericano