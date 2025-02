Conozca a la nueva Junta Directiva de AmCham Guatemala para el período 2025

Los vocales serán: Rodrigo Gavarrete, de Cervecería Centro Americana S.A.; Jorge Gómez, de Combex-Im; Julio Alvarez, de Citi Bank; Alfonso Videche, de Colgate; Daniel Salazar, de Subsidaria de Pepsico Inc. New York; Juan Pablo Carrasco, de Central Law; Carmen María Sánchez, de Visa Inc.; Santiago Machado, de Chevron Guatemala Inc.; Aquiles Betancourt, de Crowley; y Maria Nelly Rivas, de Empacadora Perry. Continúa Kennia Somerville, de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala como Vocal Ex oficio.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir colaborando con las autoridades en temas prioritarios como la infraestructura estratégica, la atracción de nuevas inversiones y la generación de empleo formal, pilares fundamentales para promover la prosperidad y un entorno propicio para el clima de negocios en el país”, dijo la gremial en un comunicado.