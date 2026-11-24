Por: Revistaeyn.com
Costa Rica suma un nuevo espacio dedicado a la exhibición y promoción del arte contemporáneo.
QUOD Gallery, una galería ubicada en Escazú, abrió sus puertas a partir del 23 de noviembre y reúne obras de varios artistas latinoamericanos.
La exposición inaugural cuenta con obras de Enrique Kayejero, Sofía Ruiz, Max Leiva, Ana Lorena Núñez, Wendell Rivera, Daniela Martén, Fabiola Fallas, Sebastián López Durán y Sandrine Giraud.
La selección incluye creadores con trayectoria y reconocimientos internacionales, como Sofía Ruiz, pintora costarricense distinguida con el premio Best Overseas Artist del Women in Art Prize 2024, en Reino Unido; Ana Lorena Núñez, premiada en la V Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Argentina en 2022, y Max Leiva, escultor guatemalteco cuya obra forma parte de la instalación permanente de la Academia Olímpica Internacional en Olimpia, Grecia.
QUOD Gallery nace como un espacio para promover el intercambio cultural, impulsar la trayectoria de artistas emergentes y consolidados y favorecer su proyección dentro y fuera de Costa Rica, especialmente en el mercado norteamericano.
“Queremos que QUOD sea un puente entre los artistas y nuevas audiencias, un espacio donde el arte latinoamericano encuentre oportunidades para dialogar con coleccionistas y públicos más allá de nuestras fronteras. Creemos en el talento que existe en la región y en la importancia de acercarlo a quienes buscan descubrir nuevas perspectivas a través del arte”, expresó Hilda Soto Boschini, fundadora y directora de QUOD Gallery.
La apertura ocurre en un contexto de transformación del mercado internacional del arte.
Según The Art Basel and UBS Survey of Global Collecting 2026, el 56% de los coleccionistas de la generación Z encuestados adquirió obras de artistas que desconocía previamente, un comportamiento que evidencia la disposición de parte de este segmento a descubrir nuevas propuestas artísticas.
Por su parte, The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2026 señala que las ventas mundiales de arte alcanzaron aproximadamente US$59.600 millones durante 2025, un crecimiento del 4% respecto al año anterior.
Estas cifras plantean oportunidades y desafíos para los artistas centroamericanos, especialmente en materia de visibilidad, circulación de obras y acceso a circuitos culturales internacionales.
Selección artística con propósito
La curaduría constituye otro de los ejes de la propuesta de QUOD Gallery. Su primera exposición reúne obras que exploran las experiencias humanas, la identidad y la memoria, buscando generar conexiones entre las propuestas de los artistas y las interpretaciones del público.
“La curaduría es una forma de construir conversaciones. No se trata únicamente de reunir obras, sino de encontrar los vínculos entre ellas y ofrecer al público distintas maneras de acercarse a las historias, identidades y experiencias que representan. Queremos que cada exposición genere un diálogo entre el artista, su obra y quien la observa”, señaló Ana Musgrave, codirectora de QUOD Gallery.
Con su apertura, QUOD Gallery se incorpora al panorama cultural costarricense como un espacio de exhibición, curaduría e intercambio artístico. “Las galerías cumplen un papel fundamental al crear puntos de encuentro entre los artistas, el público y las distintas propuestas que existen en nuestra escena artística”, expresó Sofía Ruiz, artista costarricense.