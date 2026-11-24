Por: Revistaeyn.com

Costa Rica suma un nuevo espacio dedicado a la exhibición y promoción del arte contemporáneo.

QUOD Gallery, una galería ubicada en Escazú, abrió sus puertas a partir del 23 de noviembre y reúne obras de varios artistas latinoamericanos.

La exposición inaugural cuenta con obras de Enrique Kayejero, Sofía Ruiz, Max Leiva, Ana Lorena Núñez, Wendell Rivera, Daniela Martén, Fabiola Fallas, Sebastián López Durán y Sandrine Giraud.

La selección incluye creadores con trayectoria y reconocimientos internacionales, como Sofía Ruiz, pintora costarricense distinguida con el premio Best Overseas Artist del Women in Art Prize 2024, en Reino Unido; Ana Lorena Núñez, premiada en la V Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Argentina en 2022, y Max Leiva, escultor guatemalteco cuya obra forma parte de la instalación permanente de la Academia Olímpica Internacional en Olimpia, Grecia.

QUOD Gallery nace como un espacio para promover el intercambio cultural, impulsar la trayectoria de artistas emergentes y consolidados y favorecer su proyección dentro y fuera de Costa Rica, especialmente en el mercado norteamericano.

“Queremos que QUOD sea un puente entre los artistas y nuevas audiencias, un espacio donde el arte latinoamericano encuentre oportunidades para dialogar con coleccionistas y públicos más allá de nuestras fronteras. Creemos en el talento que existe en la región y en la importancia de acercarlo a quienes buscan descubrir nuevas perspectivas a través del arte”, expresó Hilda Soto Boschini, fundadora y directora de QUOD Gallery.