Creencias autolimitantes condicionan propósitos de Año Nuevo

Hay un culpable habitual detrás de las muchas resoluciones de Año Nuevo no cumplidas y otros objetivos no alcanzados que pueden influir en sus pensamientos y acciones sin su conciencia, afirma la Dra. Safia Debar, Licenciada en Medicina y Cirugía, médica general y experta en resiliencia en Mayo Clinic Healthcare, en Londres. En esta alerta, la experta ofrece estrategias para identificar y neutralizar esta barrera hacia el éxito.

Una creencia autolimitante es un pensamiento o creencia que usted ve como una verdad sobre sí mismo o sobre el mundo a su alrededor, y que le restringe de todo su potencial. “Es básicamente una verdad que cree sobre sí mismo y que no le está ayudando”, comenta la Dra. Debar. “Algunas creencias autolimitantes pueden ser, por ejemplo, que no puede perder peso, que es perezoso, que no puede hacer ejercicio, que odia el gimnasio. Bueno, se puede hacer ejercicio sin ir a un gimnasio”.

El primer paso para eliminar una creencia autolimitante es tomar conciencia de ella. Esto puede requerir reflexión, ya que las creencias autolimitantes tienden a estar presentes sin su conocimiento consciente, y su mente es increíblemente buena para buscar y, a veces, incluso crear evidencia para confirmarlas.

“Si una persona siente que quiere comer de manera más saludable o incorporar más movimiento en su día, pero, detrás de todo esto, siente que no es lo suficientemente buena o que no merece cuidarse a sí misma o priorizar su salud, y que las necesidades de los demás son más importantes, así que esa persona saboteará los cambios positivos en el estilo de vida que podrían beneficiarla”, explica la Dra. “Sabotearán estos comportamientos porque tiene sentido: ¿Por qué comería bien si no me lo merezco? ¿Por qué establecería un límite o me pondría en primer lugar si no me lo merezco?”, indica.

Las creencias subyacentes pueden influir fuertemente en los cambios de comportamiento que desea realizar. Lo ideal es saber cuáles son esas creencias y cuestionar si le están ayudando, o no. Escribir sus pensamientos en un diario o hablar con alguien de confianza puede ayudarle, sugiere la experta.

Siempre que algo suceda, una situación dinámica o cualquier cosa que tenga alguna carga emocional, es una gran oportunidad para preguntarse y escribir: ¿Cuál es la historia que usted está contando a sí mismo? ¿Qué cree usted sobre sí mismo? “Yo llamo a esto un volcado de pensamientos, o flujo de conciencia. Cuando algo suceda, simplemente escriba lo que esté en su cabeza. Luego, cuando lo lea de nuevo, si hay distorsiones cognitivas conocidas, eso le indicará si se trata de una creencia limitante. Es a partir de aquí que usted empieza a conocer su narrativa interna”

Al cuestionar la creencia de que no puede perder peso, podría tener en cuenta:

- ¿Dónde aprendí la idea de que no puedo perder peso?

- ¿Estoy completamente informado sobre el proceso real de la pérdida de peso?

- ¿Qué emoción estoy tratando de sentir o qué emoción estoy tratando de evitar?

A menudo, las personas descubren que sus creencias autolimitantes no se originaron en sí mismas, sino en maestros, cuidadores, miembros de la familia, sociedad, cultura, u otras fuentes. Con eso, identifique los pequeños pasos que puede tomar para lograr su objetivo, recomienda. Al cerebro no le gustan los cambios.

“Por lo tanto, trate de realizar pequeñas acciones que también sean habituales y constantes, y sea consciente de su diálogo interno para cuando aparezca la resistencia, pero recuerde por qué desea hacer este cambio y cuestione las creencias que le están bloqueando”, aconseja la Dra. Debar.

“Empezamos diciendo que vamos a hacer ejercicio todos los días, cortar el alcohol, despertarse a las 5 de la mañana, meditar durante 45 minutos, ser la persona más genial del mundo, y luego, dos semanas después, nos damos cuenta de que todas esas emociones y toda esa resistencia están apareciendo. Un enfoque más eficiente sería preguntar cuál es el objetivo más importante, y, luego, ejecutarlo en pequeños pasos. Si usted quiere hacer ejercicios, empiece con unos minutos al día, donde no sienta que esto es un cambio significativo de lo que estaba haciendo antes. Cinco minutos al día significan que ha creado un hábito, lo que fortalecerá la creencia de que usted cumple lo que promete: Ha cumplido su promesa, es coherente”.

La Dra. Debar recomienda dividir en partes una serie de cambios saludables en el estilo de vida, empezando con lo más fácil que puede hacer. Si su objetivo es comer comidas más saludables, trate de comer una porción extra de frutas o verduras todos los días, y cuando lo haya hecho durante algunas semanas, puede empezar a verse a sí mismo como una persona que come y disfruta de frutas y verduras.