Cuál es el arrepentimiento número uno que las personas tienen en sus carreras

Por revistaeyn.com

Algunos errores en el trabajo son menores y se olvidan, otros pueden convertirse en costosos arrepentimientos profesionales. El 66 %, de los trabajadores dicen que tienen arrepentimientos relacionados con el trabajo, según un informe reciente de Resume Now, que encuestó a 1.000 trabajadores en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania en enero.

Los arrepentimientos profesionales más comunes incluyen no pedir un aumento salarial (60 %), no priorizar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal (59 %), permanecer demasiado tiempo en un trabajo (58%), no negociar el salario para un nuevo trabajo (58 %).