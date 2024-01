Estos son los principales conceptos que los jefes deberían desechar en 2024

Desde la pandemia de Covid-19, Weishaupt dice que ha observado y aprendido de los cambios en el lugar de trabajo. En este momento, está adoptando el trabajo flexible, cree que los empleados no deben ser microgestionados y alienta a su fuerza laboral a vestirse cómodamente, dice.

He aquí por qué quiere que otros CEOs adopten esos mismos conceptos este año.

*Dejar de intentar que los trabajadores vuelvan a la oficina

A medida que continúa el tira y afloja entre el liderazgo y los empleados en torno al trabajo remoto, Weishaupt menciona que las expectativas tradicionales en la oficina deberían cesar.

"Contratamos gente para hacer un trabajo. No contrato a la gente para que los vea trabajar", dice. "Me encanta la participación en la oficina cuando la conseguimos, pero quiero que sea orgánica. La oficina tiene un papel, pero ordenar que usted debe entrar a la oficina en este día, a esta hora, y salir no antes de esta hora, ese es un concepto muerto".

Empresas como Amazon y Disney han promulgado estrictas políticas de trabajo en la oficina en los últimos meses, y algunas citan razones como los costos de oficina y la productividad de los empleados. Pero la mayoría de los jefes quieren trabajar desde casa tanto o más que sus empleados, según una encuesta de 3.000 trabajadores y gerentes estadounidenses de la firma de software Checkr.