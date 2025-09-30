Dueño de Peugeot recorta más de 9.600 empleos en Italia en cuatro años

POR EFE

El grupo automovilístico Stellantis, dueño de marcas como Fiat, Citroën o Peugeot, recortó más de 9.600 puestos de trabajo en Italia en cuatro años, al pasar de 37.288 a 27.632 trabajadores, lo que representa una "huida" de la multinacional del país, denunció este lunes el sindicato Federación Italiana de Trabajadores Metalúrgicos (FIOM).

El gigante de la automoción perdió un total de 9.656 empleados entre 2020 y 2024, principalmente a través de salidas voluntarias y acuerdos sindicales que incluían jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas y que la FIOM no firmó, según informaron en la presentación de la investigación "Stellantis: La Gran huida".

"Los datos demuestran la huida de Stellantis de nuestro país. Estas cifras son un fracaso", afirmó el secretario general de Fiom, Michele De Palma.