Dunkin’ a la conquista de nuevos mercados en Guatemala

Por revistaeyn.com

Dunkin’ crece en Guatemala, muestra de ello es la reciente inauguración de su nueva tienda en Metroplaza Jalapa, consolidando su presencia en el oriente del país.

La nueva tienda se convierte en la número 36 en el país centroamericano.

“Jalapa se mueve con Dunkin. Nos emociona bastante expandirnos hacia esta región del país, en la cual seguiremos ofreciendo el mejor servicio", expresó Gabriela Chinchilla, jefa de mercadeo de Dunkin.