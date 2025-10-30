Dunkin’ a la conquista de nuevos mercados en Guatemala

Por revistaeyn.com
Dunkin’ crece en Guatemala, muestra de ello es la reciente inauguración de su nueva tienda en Metroplaza Jalapa, consolidando su presencia en el oriente del país.
La nueva tienda se convierte en la número 36 en el país centroamericano.
“Jalapa se mueve con Dunkin. Nos emociona bastante expandirnos hacia esta región del país, en la cual seguiremos ofreciendo el mejor servicio", expresó Gabriela Chinchilla, jefa de mercadeo de Dunkin.
Dentro de las tiendas se ofrece un café 100 % guatemalteco y donas de diversos colores, rellenos y glaciados, así como pequeños bocadillos.
Dunkin’, fundada por Bill Rosenberg en 1950, es la cadena líder mundial de productos horneados y café, que atiende a más de 5 millones de personas cada día.
La franquicia llegó a Guatemala en 2012.