Empresas & Management

El Salvador y Honduras: nueva cámara empresarial apuesta por integración desde los negocios

Con 25 socios fundadores, la nueva gremial busca conectar empresas, facilitar inversiones y ampliar mercados. Su lanzamiento refuerza el papel de El Salvador como socio y articulador de oportunidades regionales, en una relación que combina comercio, capital y una agenda pendiente de facilitación fronteriza.

Por: Revistaeyn.com La integración centroamericana suma una nueva plataforma empresarial. Con el lanzamiento de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo Honduras–El Salvador (CICOTURHSAL), empresarios de ambos países buscan convertir la cercanía geográfica y los vínculos comerciales en más inversiones, proveedores compartidos y oportunidades de expansión. La organización arranca con 25 socios fundadores y una junta directiva presidida por Benito Zelaya, de la firma legal Lexincorp, según confirmó la Cancillería salvadoreña. Su relevancia trasciende el número inicial de integrantes: crea un espacio permanente para acompañar negocios entre dos economías que ya mantienen una relación estrecha. El embajador salvadoreño en Honduras, Jorge Umaña, vinculó la iniciativa con la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y la describió como un “puente de integración y cooperación para el sector empresarial binacional”.

Una relación importante que necesita nuevo impulso

Los datos muestran la dimensión del mercado que la cámara pretende dinamizar. Según el Banco Central de Reserva (BCR), entre enero y septiembre de 2026 El Salvador exportó a Honduras US$798,3 millones e importó desde ese país US$565,5 millones. La suma representa aproximadamente US$1.363,8 millones de comercio de mercancías durante esos nueve meses. Honduras fue el tercer destino de las exportaciones salvadoreñas, después de Estados Unidos y Guatemala, y el quinto proveedor de bienes. Sin embargo, las ventas salvadoreñas al mercado hondureño disminuyeron 1,8% interanual, mientras las compras aumentaron 1,2%. El contraste ayuda a situar la noticia: una relación comercial consolidada requiere trabajo para sostener su dinamismo. La nueva cámara puede ofrecer un canal para identificar demanda, resolver obstáculos y ampliar la participación empresarial. La vinculación también comprende capital. Según datos del BCR, Honduras fue el tercer origen de la inversión extranjera directa neta recibida por El Salvador en 2025, con US$73,1 millones. Comercio e inversión forman, así, parte de una misma relación económica.

El Salvador como mercado y articulador regional

En esta coyuntura, El Salvador aparece como un punto de encuentro para empresas que buscan crecer dentro de Centroamérica. Un antecedente concreto fue la misión comercial hondureña concretada a fines de agosto en San Salvador, cuya agenda incluyó acercamientos con CAMARASAL, INVEST in El Salvador, autoridades y potenciales compradores. El Consejo Nacional de Inversiones (CNI) de Honduras anunció entonces una delegación con oferta de alimentos, café, bebidas, empaques y otros productos de consumo, y una convocatoria a compradores de supermercados, distribución, agroindustria y tiendas de conveniencia. La agenda muestra oportunidades que atraviesan varios sectores y canales de venta. La lectura empresarial es que El Salvador reúne dos funciones complementarias: es destino de ventas hondureñas y espacio para conectar capital, distribuidores y proyectos regionales. Una cámara binacional puede dar continuidad a esos contactos y facilitar su seguimiento. Ese papel se construye mediante cooperación. En mayo, el CNI e INVEST in El Salvador se reunieron en San Pedro Sula para avanzar en promoción conjunta, corredores logísticos, facilitación de inversiones y modernización fronteriza. El CNI presentó esa agenda dentro de una estrategia regional impulsada por Honduras en coordinación con El Salvador y Guatemala.

De vender al vecino a construir cadenas regionales

La agenda anunciada para la cámara incluye industria, turismo, infraestructura, energía, logística, tecnología y servicios. También contempla vincular compradores, proveedores e inversionistas y acompañar a compañías que quieran establecerse o ampliar operaciones en el país vecino. Para una empresa, el valor potencial está en reducir el costo de explorar un mercado: encontrar una contraparte, entender requisitos, identificar canales comerciales y contar con interlocución institucional. Para una pyme con recursos limitados, ese acompañamiento puede facilitar una primera expansión internacional. La oportunidad también permite pensar en cadenas de valor: empresas de ambos países pueden evaluar cómo combinar insumos, servicios y distribución para atender una demanda mayor. Es una posibilidad que exige proyectos y acuerdos concretos.

La integración se juega también en las fronteras