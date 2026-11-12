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Diez zonas de Guatemala destacan por potencial para inversión en sector BPO

Actualmente, la industria genera alrededor de 55,000 empleos formales en Guatemala, además de una masa salarial anual de aproximadamente Q11,000 millones, equivalentes a US$1,415 millones.

Por revistaeyn.com Diez zonas de Guatemala presentan condiciones favorables para atraer nuevas inversiones de empresas de Contact Center & Business Process Outsourcing (BPO), una industria que busca expandir sus operaciones fuera de la capital y generar oportunidades de empleo formal en el interior del país. El potencial fue identificado en el Ranking de Oportunidades Municipales para BPO, elaborado por CABI Data Analytics para la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), que evaluó 323 municipios de 21 departamentos, excluyendo el departamento de Guatemala, para determinar cuáles reúnen las condiciones necesarias para albergar nuevas operaciones de esta industria.

Las diez zonas recomendadas son San Lucas Sacatepéquez, Quetzaltenango, Panajachel, Escuintla, Mazatenango, Huehuetenango, San Marcos, Zacapa, Barberena y El Progreso, en Jutiapa. Además, el estudio identificó otras diez ubicaciones alternativas con posibilidades de incorporarse a futuros proyectos de expansión. De los 323 municipios analizados, 104 cumplen las condiciones mínimas de mercado laboral establecidas para instalar operaciones de Contact Center & BPO. La evaluación tomó en cuenta 46 variables agrupadas en 11 categorías, entre ellas educación, dominio del inglés, conectividad, adopción tecnológica, disponibilidad de trabajadores, calidad del servicio eléctrico, infraestructura y seguridad. Los resultados fueron presentados durante el Guatemala Secondary Cities Investment Summit 2026, organizado por el Sector de Contact Center & BPO de AGEXPORT. El encuentro reunió a unos 150 participantes, incluidos directivos de compañías nacionales e internacionales y autoridades municipales, para explorar oportunidades de inversión en los departamentos. Actualmente, la industria genera alrededor de 55,000 empleos formales en Guatemala, además de una masa salarial anual de aproximadamente Q11,000 millones, equivalentes a US$1,415 millones, y aportes por Q2,700 millones en impuestos y contribuciones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), unos US$347.5 millones.