Producción de Costa Rica creció 2,4% en septiembre gracias a construcción y servicios

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Entre las actividades con mayor dinamismo destacó la construcción, cuya producción aumentó 9,9 % interanual. Este comportamiento respondió al crecimiento de la infraestructura privada, que avanzó 9,6 %, y de las obras con destino público, con un alza de 10,9 %.

Por: Revistaeyn.com La producción nacional de Costa Rica registró un crecimiento interanual de 2,4% en septiembre, impulsada principalmente por el desempeño de la construcción, los servicios profesionales y administrativos, la enseñanza, la salud y el comercio, actividades que en conjunto explicaron el 62,5% del incremento de la actividad económica, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) publicado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). El resultado, calculado con la serie tendencia ciclo, representó una desaceleración de 2,8 puntos porcentuales respecto al crecimiento registrado en el mismo mes de 2025. No obstante, la producción nacional acumuló una expansión media interanual de 3,2% a setiembre.

Por régimen económico, las empresas ubicadas en el régimen definitivo mostraron un crecimiento de 3,3%, con una aceleración de 0,4 puntos porcentuales frente a setiembre del año anterior. Este segmento aportó el 96% del aumento total del IMAE. En contraste, los regímenes especiales avanzaron apenas 0,6% y contribuyeron con el 4% restante. Entre las actividades de Costa Rica con mayor dinamismo destacó la construcción, cuya producción aumentó 9,9% interanual. Este comportamiento respondió al crecimiento de la infraestructura privada, que avanzó 9,6%, y de las obras con destino público, con un alza de 10,9%, señala el BCCR. En el sector privado sobresalieron los proyectos de naves industriales, plazas comerciales, edificios de oficinas, parqueos y bodegas, además de la construcción de viviendas de interés social y para hogares de ingresos altos. En el ámbito público incidieron las obras del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), los trabajos en carreteras, caminos y puentes, así como las mejoras en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.