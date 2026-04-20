Eli Lilly apuesta fuerte por la oncología: adquiere Kelonia Therapeutics por US$7.000M

Por: Agencias
La estadounidense Eli Lilly acordó la adquisición de la biotecnológica privada Kelonia Therapeutics por un monto que podría alcanzar los US$7.000 millones, en una operación que marca un nuevo paso en su estrategia de expansión hacia la oncología de precisión.
El acuerdo —que incluye un pago inicial de US$3.250 millones y desembolsos adicionales sujetos a hitos clínicos, regulatorios y comerciales— le otorga a Lilly acceso a una plataforma emergente de terapias génicas basada en tecnología CAR-T, uno de los campos más avanzados en el tratamiento del cáncer.
Kelonia, con sede en Boston, está desarrollando medicamentos que reprograman células inmunitarias del propio paciente para identificar y destruir células tumorales.
Este enfoque, altamente personalizado, es considerado una de las fronteras más prometedoras de la medicina moderna, aunque todavía enfrenta desafíos en costos, escalabilidad y aprobación regulatoria.
Qué gana Lilly con esta adquisición
La operación no implica sólo una expansión de portafolio: es una apuesta estratégica en tres niveles clave:
1. Acceso a tecnología de próxima generación. Las terapias CAR-T han demostrado resultados disruptivos en ciertos tipos de cáncer hematológico. Con Kelonia, Lilly incorpora capacidades en terapias celulares y génicas, un terreno donde competidores como Novartis o Gilead ya han avanzado.
2. Diversificación hacia oncología avanzada. Históricamente fuerte en diabetes y enfermedades metabólicas, Lilly acelera su reposicionamiento hacia oncología, un segmento de alto crecimiento y márgenes elevados dentro de la industria farmacéutica global.
3. Pipeline con alto potencial (y riesgo). El modelo de pago por hitos refleja la naturaleza incierta del negocio biotech: Lilly paga por resultados. Si los desarrollos de Kelonia avanzan con éxito, la adquisición podría transformarse en un motor clave de ingresos a futuro. Si no, el riesgo queda parcialmente contenido.