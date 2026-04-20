Eli Lilly apuesta fuerte por la oncología: adquiere Kelonia Therapeutics por US$7.000M

Por: Agencias

La estadounidense Eli Lilly acordó la adquisición de la biotecnológica privada Kelonia Therapeutics por un monto que podría alcanzar los US$7.000 millones, en una operación que marca un nuevo paso en su estrategia de expansión hacia la oncología de precisión.

El acuerdo —que incluye un pago inicial de US$3.250 millones y desembolsos adicionales sujetos a hitos clínicos, regulatorios y comerciales— le otorga a Lilly acceso a una plataforma emergente de terapias génicas basada en tecnología CAR-T, uno de los campos más avanzados en el tratamiento del cáncer.

Kelonia, con sede en Boston, está desarrollando medicamentos que reprograman células inmunitarias del propio paciente para identificar y destruir células tumorales.

Este enfoque, altamente personalizado, es considerado una de las fronteras más prometedoras de la medicina moderna, aunque todavía enfrenta desafíos en costos, escalabilidad y aprobación regulatoria.