Mercado laboral de Costa Rica muestra menor participación y caída del empleo femenino

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La tasa neta de participación laboral en Costa Rica se ubicó en 54 %, una disminución de 2,6 puntos porcentuales respecto al año anterior. Entre las mujeres, el descenso fue aún más pronunciado, al pasar a 42,2 %, lo que representa una caída de 3,5 puntos porcentuales.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La más reciente Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), correspondiente al trimestre febrero-abril de 2026, refleja un mercado laboral costarricense marcado por una reducción en la participación laboral y en la ocupación, especialmente entre las mujeres, mientras que el desempleo y la informalidad se mantienen prácticamente sin cambios respecto al año anterior. Según el informe de INEC, la fuerza de trabajo de Costa Rica alcanzó los 2,32 millones de personas durante el período analizado. De ese total, 1,41 millones correspondieron a hombres y 904.000 a mujeres. Precisamente la participación femenina fue uno de los indicadores que mostró un retroceso significativo, con una reducción de 63.000 mujeres en la fuerza laboral en comparación con el mismo trimestre de 2025.

La tasa neta de participación laboral de Costa Rica se ubicó en 54 %, una disminución de 2,6 puntos porcentuales respecto al año anterior. Entre las mujeres, el descenso fue aún más pronunciado, al pasar a 42,2 %, lo que representa una caída de 3,5 puntos porcentuales. En cuanto a la población ocupada, Costa Rica registró 2,16 millones de personas con empleo, de las cuales 1,33 millones eran hombres y 832 mil mujeres. La ocupación femenina también experimentó una disminución significativa de 52 mil personas en términos interanuales. La tasa de ocupación nacional alcanzó el 50,3 %, mientras que entre los hombres fue de 61,7 % y entre las mujeres de 38,8 %. A nivel nacional, este indicador cayó 2,2 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025. Pese a la disminución en la cantidad de personas activas y ocupadas, el desempleo permaneció estable. El INEC estimó que 161.000 personas se encontraban desocupadas, de las cuales 89.000 eran hombres y 72.000 mujeres. La tasa de desempleo nacional fue de 6,9 %, sin variaciones estadísticamente significativas frente al año anterior. Sin embargo, persiste una brecha de género, ya que la tasa femenina alcanzó el 8 %, frente al 6,3 % de los hombres.