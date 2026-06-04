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Volcano Summit refuerza su apuesta por LATAM y lleva la Startup World Cup a Guatemala

La plataforma de innovación celebrará en septiembre la séptima edición de Volcano Innovation Summit en Antigua Guatemala y, junto con la Universidad Francisco Marroquín, organizará por primera vez la Startup World Cup en el país, conectando a emprendedores regionales con inversionistas y ecosistemas globales.

Por: Revistaeyn.com Guatemala seguirá posicionándose como un punto de encuentro para el emprendimiento, la innovación y la inversión en América Latina. La plataforma Volcano anunció la séptima edición de su Volcano Innovation Summit y confirmó, junto con la Universidad Francisco Marroquín (UFM), la realización de la primera Startup World Cup Guatemala, un evento que permitirá a startups de la región competir por una plaza en las finales globales de San Francisco (EE.UU). El Volcano Innovation Summit se realizará del 5 al 7 de septiembre de 2026 en Antigua Guatemala bajo el concepto "Echoes of Expansion", una propuesta que busca reflejar una nueva etapa de crecimiento para el ecosistema de innovación que la organización ha construido durante los últimos años.

Desde su creación en 2018, Volcano ha evolucionado de un encuentro anual a una plataforma regional que conecta emprendedores, inversionistas, corporaciones, universidades, científicos y líderes de distintas industrias. Según datos de la organización, su comunidad supera los 10.000 miembros de más de 45 países y ha facilitado más de 100.000 conexiones estratégicas entre actores del ecosistema. La edición 2026 espera reunir a más de 2.200 participantes provenientes de 35 países, en una agenda enfocada en inteligencia artificial, tecnología, inversión, sostenibilidad, creatividad y emprendimiento. "Latinoamérica no está viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de era", sostiene Volcano, que plantea que el desarrollo regional dependerá cada vez más de la capacidad de generar conexiones de largo plazo entre talento, capital e innovación.

Voces globales para una región en transformación

El encuentro contará con la participación de emprendedores, inversionistas y ejecutivos de alcance internacional. Entre los conferencistas confirmados destacan Cristóbal Perdomo, cofundador y socio general de Wollef, fondo que ha invertido en compañías como Nubank, Kavak y Konfío; Nikita Fahrenholz, cofundador de Delivery Hero; Katya Echazarreta, la primera mujer nacida en México en viajar al espacio; y Dileep Thazhmon, fundador y CEO de Jeeves, unicornio fintech valorado en más de US$2.000 millones. También participarán ejecutivos de organizaciones como Lenovo, Banco Santander México, Heineken Costa Rica y Walt Disney Company, entre otros referentes de los sectores tecnológico, financiero y corporativo.

Startup World Cup llega a Guatemala

Uno de los anuncios más relevantes asociados al summit es la llegada a Guatemala de la Startup World Cup. La competencia, organizada globalmente por Pegasus Tech Ventures y desarrollada localmente por el Kirzner Entrepreneurship Center (KEC) de la Universidad Francisco Marroquín junto con Volcano, celebrará su primera edición en Guatemala el próximo 8 de septiembre de 2026. La convocatoria estará abierta a startups de toda la región entre el 15 de junio y el 21 de agosto. Un jurado seleccionará a diez finalistas que presentarán sus proyectos ante inversionistas y expertos en innovación durante una jornada de pitch en vivo. La startup ganadora representará a Guatemala en la semifinal de San Francisco, donde competirá por avanzar a la gran final global y optar a un premio de hasta US$1 millón en inversión. Los organizadores informaron que podrán participar empresas legalmente constituidas, rentables y en etapa pre-IPO, sin restricciones sectoriales y sin costo de inscripción.

Más allá de un evento