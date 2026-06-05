ANÁLISIS / ¿Nuevo ciclo geopolítico? La estrategia de Trump para alinear a LATAM

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com
La sucesión de acontecimientos ocurridos esta semana en América Latina invita a observar el tablero regional desde una perspectiva diferente.
Tomadas por separado, las noticias parecen responder a dinámicas nacionales específicas. Una reunión del Comando Sur en Guatemala. Sanciones contra dirigentes cubanos. Advertencias sobre la integridad electoral en Colombia. Presiones sobre Brasil. Investigaciones a políticos mexicanos. Nuevos gestos diplomáticos hacia Bolivia.
Sin embargo, vistas en conjunto, las piezas comienzan a encajar dentro de un patrón más amplio.
La administración de Donald Trump parece estar desplegando una estrategia sistémica y quirúrgicamente ordenada para reforzar la influencia de Estados Unidos en América Latina, articulando herramientas diplomáticas, económicas, políticas y de seguridad bajo una misma lógica regional.
La señal más evidente provino de Guatemala, donde el jefe del Comando Sur de Estados Unidos sostuvo reuniones de alto nivel para fortalecer la cooperación en defensa y seguridad. El mensaje es claro: Washington busca consolidar una red de aliados estratégicos en Centroamérica en un momento en que la migración, el crimen organizado y las rutas del narcotráfico vuelven a ocupar un lugar prioritario en la agenda estadounidense.
Al mismo tiempo, la Casa Blanca incrementó la presión sobre Cuba mediante nuevas sanciones financieras dirigidas al círculo más cercano del régimen. No se trata únicamente de una medida simbólica. Es también una señal política hacia el resto de la región sobre los costos de permanecer fuera de la órbita de Washington.
En Colombia, Estados Unidos advirtió que podría retirar visas a quienes intenten manipular procesos electorales. Aunque la declaración se presenta como una defensa de la institucionalidad democrática, también refleja el creciente interés de Washington por los procesos políticos de uno de sus principales socios estratégicos en Sudamérica.
Brasil constituye probablemente el caso más relevante. Las recientes tensiones entre Washington y el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva abarcan desde cuestiones comerciales hasta diferencias geopolíticas y de seguridad. La presión estadounidense coincide con un ciclo electoral cada vez más intenso y con el fortalecimiento del entorno político vinculado al bolsonarismo. Para Washington, Brasil es demasiado importante económica, política y estratégicamente como para quedar fuera de su esfera de influencia.
México muestra otra dimensión de esta estrategia. Las investigaciones estadounidenses que alcanzan a dirigentes políticos de estados fronterizos reflejan la creciente decisión de vincular el combate al narcotráfico con responsabilidades institucionales y políticas. La lucha contra los carteles ya no aparece como un tema exclusivamente policial; se ha convertido en una cuestión central de seguridad nacional para Estados Unidos.
Incluso Bolivia, tradicionalmente menos visible dentro de la agenda hemisférica estadounidense, recibió señales de acercamiento y respaldo en medio de un contexto interno complejo. Washington parece decidido a evitar vacíos de influencia en una región donde la competencia geopolítica se ha intensificado.
La pregunta es por qué ocurre todo esto ahora
La explicación más sencilla sería atribuirlo a cálculos electorales de Donald Trump. Sin duda existe un componente político interno. Mostrar firmeza frente al narcotráfico, reforzar la seguridad fronteriza y recuperar liderazgo regional genera réditos dentro del electorado republicano.
Pero limitar el análisis a esa dimensión sería insuficiente.
Detrás de estas acciones parece existir una lógica estratégica más profunda vinculada al nuevo escenario internacional. Mientras Estados Unidos negocia con Irán, compite con China por mercados, tecnología y recursos críticos, y busca asegurar cadenas globales de suministro, América Latina vuelve a adquirir relevancia como espacio de influencia directa.
En ese contexto, seguridad, narcotráfico, democracia, comercio y geopolítica dejan de ser temas independientes. Pasan a formar parte de una misma arquitectura regional.
La cuestión de fondo es que Washington parece haber llegado a una conclusión: no puede sostener una competencia global con sus principales rivales estratégicos mientras descuida su propio hemisferio.
Por eso, más que una sucesión de episodios aislados, lo que comienza a observarse es el posible surgimiento de una nueva etapa en la relación entre Estados Unidos y América Latina.
La mayoría de los análisis políticos se centran por estas horas en la pregunta de si Trump busca llegar fortalecido a las próximas elecciones. Tal vez, la verdadera pregunta es si Estados Unidos está inaugurando un nuevo ciclo de influencia hemisférica que podría trascender incluso a la propia presidencia de Trump.
Qué implica esto para Centroamérica
Para Centroamérica, la eventual consolidación de una estrategia hemisférica más activa por parte de Washington podría traducirse en cambios concretos durante los próximos años.
El primero es un mayor peso de la agenda de seguridad en la relación bilateral con Estados Unidos. La cooperación militar, el combate al narcotráfico, la vigilancia de fronteras y el control de flujos migratorios seguirán siendo factores centrales en la relación con gobiernos de la región.
El segundo es una integración cada vez más estrecha entre seguridad y economía. Proyectos de infraestructura, inversiones estratégicas, financiamiento para el desarrollo y acuerdos comerciales podrían estar crecientemente vinculados a consideraciones geopolíticas, especialmente en sectores sensibles como puertos, telecomunicaciones, energía y logística.
Un tercer elemento es la competencia entre Estados Unidos y China. Centroamérica podría convertirse en un espacio donde ambas potencias busquen consolidar influencia económica, acceso a mercados y presencia estratégica. Esto obligará a gobiernos y empresas a navegar un entorno más complejo, donde las decisiones comerciales tendrán implicaciones geopolíticas cada vez más visibles.
También podrían surgir oportunidades. Una mayor atención de Washington hacia el hemisferio podría traducirse en nuevos programas de inversión, fortalecimiento institucional, cooperación tecnológica y apoyo a proyectos destinados a mejorar la competitividad regional.
Para el sector empresarial centroamericano, la principal conclusión es que la geopolítica está dejando de ser una variable distante. Las decisiones que se adopten en Washington sobre seguridad, comercio, migración o alianzas estratégicas tendrán un impacto cada vez más directo sobre los flujos de inversión, las cadenas de suministro y el clima de negocios en la región.
Por eso, entender la evolución de la relación entre Estados Unidos y América Latina ya no es únicamente una cuestión diplomática. Se ha convertido en una variable económica y empresarial de primer orden.
Para América Latina, y particularmente para Centroamérica, la cuestión trasciende el calendario electoral estadounidense. Lo que parece estar tomando forma es un nuevo ciclo de la política hemisférica de Washington, en el que seguridad, economía y geopolítica convergen bajo una misma estrategia regional.
LECTURA RÁPIDA EN CLAVE ESTRATÉGICA
País por país, qué pasó y cuál es el propósito estratégico de EE.UU:
* Guatemala: Coordinación militar con el Comando Sur. Mensaje implícito: es un socio estratégico.
* Cuba: Sanciones al núcleo del régimen. Mensaje implícito: presión máxima para guiar la transición.
* Colombia: Advertencia sobre manipulación electoral. Mensaje implícito: vigilancia política.
* Brasil: Presión comercial, criminal y electoral. Mensaje implícito: limitar márgenes de maniobra del gobierno de Lula.
* México: investigación progresiva y creciente de funcionarios y políticos presuntamente vinculados al crimen organizado. Mensaje implícito: fuerte presión institucional.
* Bolivia: Apoyo al gobierno en medio de una crisis político-social. Mensaje implícito: influencia preventiva.