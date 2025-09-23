Eli Lilly invertirá más de US$6.500 millones en nueva manufacturera en Texas

POR EFE

La farmacéutica estadounidense Eli Lilly invertirá más de 6.500 millones de dólares en la construcción de una planta manufacturera en Texas, enfocada en la producción de medicamentos micromoleculares, incluyendo una droga para tratar la obesidad.

El anuncio llega en medio de las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, con imponer aranceles de hasta un 250 % a las importaciones de productos farmacéuticos, especialmente los provenientes de la India, China o la Unión Europea.

La empresa -la farmacéutica mejor cotizada a nivel mundial- aseguró en un comunicado que esperan contratar a más de 4.000 trabajadores para la construcción de la planta y traer a otros 615 profesionales "altamente remunerados", entre ellos científicos, ingenieros y técnicos de laboratorio, para garantizar su funcionamiento.