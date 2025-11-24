Amazon invertirá US$50.000 millones para expandir la IA y la supercomputación

Por revistaeyn.com
Amazon anunció que invertiría hasta US$50.000 millones para ampliar la capacidad de inteligencia artificial y supercomputación para clientes gubernamentales estadounidenses, en uno de los mayores compromisos de infraestructura en la nube dirigidos al sector público.
El proyecto, que se espera que comience en 2026, añadirá casi 1,3 gigavatios de nueva capacidad de IA y computación de alto rendimiento en las regiones de AWS Top Secret, AWS Secret y AWS GovCloud a través de nuevos centros de datos equipados con sistemas avanzados de computación y redes.
Un gigavatio de potencia computacional es aproximadamente suficiente para abastecer a unos 750.000 hogares estadounidenses en promedio, reporta Reuters.
"Esta inversión elimina las barreras tecnológicas que han frenado al gobierno", dijo Matt Garman, CEO de Amazon Web Services.
AWS ya es un importante proveedor de nube para el gobierno de EEUU, sirviendo a más de 11.000 agencias gubernamentales.
Las empresas tecnológicas, incluidas OpenAI, Alphabet y Microsoft, están invirtiendo miles de millones de dólares para desarrollar la infraestructura de IA, lo que aumenta la demanda de potencia de cálculo necesaria para respaldar los servicios.
La iniciativa de Amazon tiene como objetivo proporcionar a las agencias federales un mejor acceso a un conjunto completo de servicios de IA de AWS. Estos incluyen Amazon SageMaker para el entrenamiento y personalización de modelos, Amazon Bedrock para implementar modelos y agentes de IA, y modelos fundamentales como Amazon Nova y Anthropic Claude.