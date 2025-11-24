Amazon invertirá US$50.000 millones para expandir la IA y la supercomputación

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Amazon anunció que invertiría hasta US$50.000 millones para ampliar la capacidad de inteligencia artificial y supercomputación para clientes gubernamentales estadounidenses, en uno de los mayores compromisos de infraestructura en la nube dirigidos al sector público. El proyecto, que se espera que comience en 2026, añadirá casi 1,3 gigavatios de nueva capacidad de IA y computación de alto rendimiento en las regiones de AWS Top Secret, AWS Secret y AWS GovCloud a través de nuevos centros de datos equipados con sistemas avanzados de computación y redes.

Un gigavatio de potencia computacional es aproximadamente suficiente para abastecer a unos 750.000 hogares estadounidenses en promedio, reporta Reuters. "Esta inversión elimina las barreras tecnológicas que han frenado al gobierno", dijo Matt Garman, CEO de Amazon Web Services. AWS ya es un importante proveedor de nube para el gobierno de EEUU, sirviendo a más de 11.000 agencias gubernamentales.