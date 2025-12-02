Elon Musk y su postura ante las visas H-1B

Por revistaeyn.com
El empresario Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, se refirió al programa de visas H-1B, durante un podcast, este fin de semana.
Musk afirmó que Estados Unidos se ha beneficiado del talento de la India, pero señaló que algunas empresas habían hecho un mal uso del programa de visas H-1B, según reportó CNBC.
Durante la conversación con el empresario indio Nikhil Kamath, Musk explicó que, si bien algunas empresas habían utilizado la visa H-1B para contratar empleados extranjeros a una fracción del costo de un ciudadano estadounidense, sus empresas reclutan para compensar la escasez de talento.
“Ciertamente no estoy de acuerdo con los que piensan que deberíamos cerrar el programa H-1B”, dijo Musk, añadiendo que sería “muy malo”.
En septiembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, aumentó las tarifas de la visa H-1B a US$100.000, lo que afectó desproporcionadamente a los trabajadores indios, que representan más del 70% de los titulares de visas H-1B.
El mes pasado, Trump pareció suavizar su postura sobre las visas H-1B, al afirmar en una entrevista con Fox News que, en ocasiones, se necesitaba mano de obra extranjera porque Estados Unidos carecía de ciertos talentos.