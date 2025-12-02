Elon Musk y su postura ante las visas H-1B

Por revistaeyn.com

El empresario Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, se refirió al programa de visas H-1B, durante un podcast, este fin de semana.

Musk afirmó que Estados Unidos se ha beneficiado del talento de la India, pero señaló que algunas empresas habían hecho un mal uso del programa de visas H-1B, según reportó CNBC.

Durante la conversación con el empresario indio Nikhil Kamath, Musk explicó que, si bien algunas empresas habían utilizado la visa H-1B para contratar empleados extranjeros a una fracción del costo de un ciudadano estadounidense, sus empresas reclutan para compensar la escasez de talento.