Carlos Slim corta relación y negocios con Elon Musk, según reportes

Empresas & Management

El presidente de América Móvil canceló toda colaboración con Starlink y redirigió una inversión de US$22.000 millones hacia AST SpaceMobile y diversas compañías de China y Europa.

Por revistaeyn.com El panorama global de las telecomunicaciones dio un giro tras la ruptura entre Carlos Slim, presidente de América Móvil, y Elon Musk, líder de Tesla y SpaceX, una decisión que no solo implica el fin de una alianza empresarial, sino también el reacomodo de fuerzas económicas y geopolíticas en América Latina. De acuerdo con reportes, Slim decidió cortar vínculos con Starlink, la compañía satelital de Musk, después de semanas de tensiones y declaraciones públicas. El punto de quiebre fue un polémico mensaje publicado en redes sociales por el magnate sudafricano hace unos meses, en el que insinuaba supuestos vínculos de Slim con el crimen organizado, acusación que no presentó pruebas pero que escaló rápidamente.

La respuesta de Slim fue inmediata: canceló toda colaboración con Starlink y redirigió una inversión de US$22.000 millones hacia AST SpaceMobile y diversas compañías de China y Europa. Con este movimiento, Musk pierde un socio clave en al menos 25 países, lo que debilita sus planes de expansión en América Latina. El rompimiento abre una ventana de oportunidad para las empresas chinas de telecomunicaciones, cuya presencia en la región ha crecido en los últimos años. Con el respaldo de América Móvil, podrían consolidar su dominio en mercados estratégicos. Al mismo tiempo, AST SpaceMobile, con sede en Estados Unidos, se posiciona como un socio estratégico para Slim, ofreciendo alternativas tecnológicas que diversifican sus operaciones sin depender de Musk.