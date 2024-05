Empresario chino exiliado robó US$1.000 millones para un estilo de vida de lujos

Después de que las autoridades de China y Hong Kong confiscaron sus activos en respuesta, Guo comenzó a lanzar inversiones fraudulentas a sus seguidores, dijo Fergenson.

"Miles Guo llevó a cabo una estafa simple a gran escala. Vivió el estilo de vida de un multimillonario usando el dinero que robó de las personas a las que engañó y engañó", dijo Fergenson.

Guo, conocido por varios nombres, entre ellos Guo Wengui, Miles Kwok y Ho Wan Kwok, ha estado encarcelado en Brooklyn desde su arresto en marzo de 2023, reporta Reuters.

NEGOCIOS LEGÍTIMOS

La abogada de Guo, Sabrina Shroff, dijo en su declaración inicial que sus negocios eran legítimos y que su objetivo era construir un movimiento contra el Partido Comunista Chino.

"No fue una apuesta, no fue un esquema. No fue una estafa. No fue ninguna de esas cosas", dijo.

El abogado defensor también instó a los miembros del jurado a no juzgar a Guo por la forma en que gastó la enorme fortuna que había amasado a través de los bienes raíces.

A partir de 2018, los fiscales dicen que Guo promocionó oportunidades financieras en videos en línea en mandarín, ofreciendo inversiones en su empresa de medios, una supuesta empresa de criptomonedas y un programa de préstamos agrícolas, así como la membresía en lo que se anunció como un club exclusivo que ofrecía servicios de conserjería.