Empresas & Management

Empresas familiares: Gobernar el poder y el dinero para asegurar la continuidad

Una junta directiva que aporte a la estrategia, reglas claras para los accionistas y un CEO capaz de equilibrar intereses son piezas centrales para fortalecer la gobernanza de las empresas familiares, según Skaleno Advisory.

Por: Claudia Contreras - Revistaeyn.com El gobierno corporativo facilita un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas, fundamental para las inversiones a largo plazo y la estabilidad financiera. “La clave es asegurar la rendición de cuentas, la dirección estratégica, la ayuda a los ejecutivos y la intervención operativa temporal cuando es imprescindible”, afirma Arturo Peón, socio fundador de Skaleno Advisory. Skaleno Advisory es una firma consultora dedicada a acompañar a líderes y organizaciones en el fortalecimiento de su dirección, la estructuración de negocios y la gestión del cambio. También es el aliado clave de Estrategia & Negocios en la producción de la investigación "Las Empresas y Empresarios más Admirados de Centroamérica".

Para Skaleno, un buen gobierno corporativo representa un sistema coherente de principios, arquitectura, prácticas y normas para el ejercicio transparente, leal y diligente del poder.

La fórmula de Skaleno Advisory de un buen Gobierno Corporativo se basa en tres principios esenciales:

• Lealtad. Respeto al sistema legítimo, defensa de la institucionalidad, cumplimiento de niveles de autoridad, buena fe y equidad.

• Transparencia. Publicación adecuada de normas, veracidad de la información y apoyo a la auditoría y cumplimiento. “Es apoyo a los roles de cumplimiento y auditoría”, explicita Miguel De Merodio, socio fundador de Skaleno Advisory.

• Diligencia. Compromiso, dedicación, orientación estratégica y equilibrio entre el corto y largo plazo. Para De Merodio, el Presidente de la Junta Directiva ocupa una posición central "en el equilibrio entre accionistas, consejeros y dirección general". Su función, explica, "incluye construir consensos, promover la transparencia, gestionar la agenda y asegurar que el órgano de gobierno pueda cuestionar y apoyar al CEO sin sustituirlo en la operación".



De acuerdo al experto, "la relación más sólida combina una Junta Directiva fuerte con un CEO fuerte: una dirección con capacidad de ejecución y un consejo que aporte experiencia, supervise y rete las decisiones".

Por el contrario, cuando existe una Junta Directiva débil puede dejar al ejecutivo sin contrapesos. En efecto, "una Junta dominante frente a un CEO débil puede terminar administrando el negocio y desdibujando las responsabilidades", advierte De Merodio. Apoyado por estándares de OCDE, De Merodio plantea la importancia de impulsar Gobiernos Corporativos en las organizaciones de la región, convencido de que "de este modo, se facilita la creación de un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas". Y, adicionalmente, se favorecen las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y los ingresos en los negocios.

“Todo ello contribuye a un crecimiento más sólido y al desarrollo de sociedades más inclusivas", asegura De Merodio. "Es también un modelo que proporciona a los accionistas, consejeros y directivos de las empresas. así como a los intermediarios financieros y a los proveedores de servicios, los incentivos adecuados para desempeñar sus funciones dentro de un marco de controles y contrapesos”, explica.

Por qué la gobernanza es clave en entornos frágiles

Desde la perspectiva de Skaleno, avanzar en la gobernanza de las empresas no sólo es relevante para enfrentar crisis financieras, sino también para navegar con consistencia las cada vez más frecuentes crisis no financieras. "Las crisis migratorias, sociales y medioambientales provocan consumidores, votantes y trabajadores más conscientes que esperan empresas con gobernanza enfocadas en producir impactos positivos no meramente económicos", sostienen los expertos de Skaleno. "Ellos son los nuevos stakeholders, que piden más foco en la sostenibilidad, la diversidad y las prácticas éticas", afirma De Merodio.

Una junta que mire más allá de los resultados