Harvard repite como mejor universidad del mundo y las chinas ganan peso

Por: EFE

El Academic Ranking of World Universities (ARWU), publicado por ShanghaiRanking Consultancy y también conocido como la ‘Clasificación de Shanghái’, mantiene por delante a Harvard, Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), el mismo podio que en 2025.

La británica Universidad de Cambridge conserva el cuarto puesto y la Universidad de California en Berkeley, el quinto, mientras que Princeton sube al sexto lugar y adelanta a Oxford, que cae al séptimo.

Columbia ocupa el octavo puesto, mientras que la Universidad de Chicago asciende al noveno y el Instituto Tecnológico de California baja al décimo.

Estados Unidos conserva así ocho universidades entre las diez mejores y 37 entre las cien primeras, frente a las 16 de China continental y las ocho del Reino Unido.

La diferencia se estrecha al ampliar el foco: China continental cuenta con 115 universidades entre las 500 primeras, frente a las 111 de Estados Unidos, y suma 234 entre las mil clasificadas, por encima de las 187 estadounidenses y la cifra más alta de cualquier país.

China continental aumentó de 13 a 16 su presencia entre las cien primeras respecto a 2025, con la entrada de Southeast University, Harbin Institute of Technology y Tianjin University.

En Asia, la pequinesa Tsinghua conserva el puesto 18 y su condición de mejor universidad del continente, mientras que la Universidad de Pekín avanza un lugar hasta el 22.

La Universidad de Tokio, en el puesto 30, continúa como la mejor situada de Japón, mientras que la Universidad Nacional de Singapur asciende al 53.