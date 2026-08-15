Honduras: Índice de Confianza Económica continúa en su mayor nivel en años

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Los especialistas consultados por el BCH también resaltaron una mayor flexibilidad en el mercado cambiario y una reducción del riesgo país, condiciones que podrían favorecer la llegada de nuevas inversiones.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La percepción sobre el desempeño de la economía hondureña continúa mostrando señales positivas. El Índice de Confianza de la Actividad Económica (ICAE) alcanzó en julio de 2026 los 59.3 puntos, su nivel más elevado para este mismo mes en los últimos cuatro años, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) divulgada por el Banco Central de Honduras (BCH). Con este resultado, el indicador permaneció por séptimo mes consecutivo en zona de expansión, al superar el umbral de 50 puntos.

La medición refleja tanto la valoración de las condiciones actuales como las perspectivas para los próximos meses. Del total, 48.8 % estuvo determinado por la percepción sobre la actividad económica presente, mientras que 51.2 % correspondió a las expectativas futuras. Los analistas consultados consideran que la economía nacional mantiene una trayectoria favorable, respaldada por diversos factores. Entre ellos destacan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que se mantendría en niveles similares a los registrados en 2025, la estabilidad relativa de los precios de los combustibles tras los máximos alcanzados recientemente y el fortalecimiento de las reservas internacionales netas. A este escenario se suma el incremento de las remesas familiares, una mayor disponibilidad de financiamiento para el sector privado y el comportamiento positivo de las exportaciones, especialmente de mercancías generales. Los especialistas también resaltaron una mayor flexibilidad en el mercado cambiario y una reducción del riesgo país, condiciones que podrían favorecer la llegada de nuevas inversiones.