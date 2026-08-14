Remesas a El Salvador, Guatemala y Honduras suben 7,8% en primer semestre

Centroamérica & Mundo

Las cifras registradas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que Guatemala fue el mayor receptor de remesas entre enero y junio pasado.

Por Agencia EFE Las remesas familiares recibidas por El Salvador, Guatemala y Honduras, países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, acumularon US$24.554,6 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 7,8 % más que lo registrado en el mismo período de 2025. Las cifras registradas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que Guatemala fue el mayor receptor de remesas entre enero y junio pasado con US$12.978,5 millones de dólares o el 52,9 %, seguido de Honduras con US$6.515,5 millones (26,5 %) y El Salvador con US$5.060,6 millones de dólares (20,6 %).

Estas cifras representan incrementos puntuales de un 4,5 % en la recepción de remesas para El Salvador, un 7 % para Guatemala y un 12,3 % para Honduras, en comparación con el primer semestre del año anterior. Cada año, aproximadamente 500.000 personas procedentes del Triángulo Norte intentan llegar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, lo que hace a este país la principal fuente de las remesas.