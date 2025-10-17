Hondureñas pueden acelerar sus negocios con becas del programa Empresarias Progresando

Por revistaeyn.com

INCAE, a través de su Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible y en alianza con Fundación PriceSmart, anuncia el lanzamiento de la segunda edición del programa Empresarias Progresando (EMPRO), seleccionando nuevamente a Honduras como país beneficiado.

Este programa tiene como objetivo fortalecer a mujeres empresarias y sus pymes en sectores clave de la economía hondureña, impulsando el empleo, la productividad y la reducción de brechas de género. EMPRO Honduras acompañará a 40 empresarias con un modelo integral que combina formación híbrida, mentorías especializadas, ruedas de negocios, formación sobre acceso a financiamiento y una semana presencial en el campus Walter Kissling Gam de INCAE en Costa Rica.

“Con esta segunda edición de EMPRO Honduras reafirmamos nuestro compromiso de brindar herramientas de alto nivel a mujeres empresarias que son motor del crecimiento económico y social en la región. Al fortalecer sus capacidades y abrirles acceso a mercados y financiamiento, contribuimos a un ecosistema empresarial más inclusivo y competitivo”, afirmó Gabriela Lucke, Directora del Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible de INCAE.

Por su parte, Ángela Venza, Directora Ejecutiva de Fundación PriceSmart, destacó: “Estamos convencidos de que invertir en el talento y liderazgo de las mujeres empresarias genera un efecto multiplicador en sus comunidades. Este programa no solo transforma negocios, sino que también abre oportunidades que empoderan a las mujeres y fortalecen el tejido social en Honduras”.