Hondureñas pueden acelerar sus negocios con becas del programa Empresarias Progresando

Por revistaeyn.com
INCAE, a través de su Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible y en alianza con Fundación PriceSmart, anuncia el lanzamiento de la segunda edición del programa Empresarias Progresando (EMPRO), seleccionando nuevamente a Honduras como país beneficiado.
Este programa tiene como objetivo fortalecer a mujeres empresarias y sus pymes en sectores clave de la economía hondureña, impulsando el empleo, la productividad y la reducción de brechas de género. EMPRO Honduras acompañará a 40 empresarias con un modelo integral que combina formación híbrida, mentorías especializadas, ruedas de negocios, formación sobre acceso a financiamiento y una semana presencial en el campus Walter Kissling Gam de INCAE en Costa Rica.
“Con esta segunda edición de EMPRO Honduras reafirmamos nuestro compromiso de brindar herramientas de alto nivel a mujeres empresarias que son motor del crecimiento económico y social en la región. Al fortalecer sus capacidades y abrirles acceso a mercados y financiamiento, contribuimos a un ecosistema empresarial más inclusivo y competitivo”, afirmó Gabriela Lucke, Directora del Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible de INCAE.
Por su parte, Ángela Venza, Directora Ejecutiva de Fundación PriceSmart, destacó: “Estamos convencidos de que invertir en el talento y liderazgo de las mujeres empresarias genera un efecto multiplicador en sus comunidades. Este programa no solo transforma negocios, sino que también abre oportunidades que empoderan a las mujeres y fortalecen el tejido social en Honduras”.
La primera edición del programa ya impactó positivamente a 35 mujeres empresarias que lograron transformar sus negocios y abrirse a nuevas oportunidades de crecimiento. Ahora, la invitación es clara: más mujeres líderes hondureñas tienen la posibilidad de dar el siguiente paso y formar parte de esta red regional de transformación.
¿CÓMO APLICAR AL PROGRAMA EMPRESARIAS PROGRESANDO (EMPRO)?
El impacto esperado del programa incluye la aceleración de 40 pymes lideradas por mujeres, mayor generación de empleos y una contribución directa a la reducción de las brechas de género en financiamiento, mercados y liderazgo empresarial en el país.
Las postulaciones para participar en EMPRO Honduras 2025 estarán abiertas hasta el 10 de noviembre y pueden inscribirse en el sitio web llenando el formulario: incae.edu/emprohonduras. Es una oportunidad única para que las mujeres empresarias hondureñas fortalezcan sus capacidades, accedan a nuevas redes de negocio y se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades.