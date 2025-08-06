IKEA, compañía sueca de muebles y decoración, llegará a Panamá y Costa Rica

Esta inversión, procedente de una reconocida compañía de origen sueco con presencia en mercados internacionales, no solo ampliará la oferta comercial y de diseño accesible para los consumidores costarricenses, sino que también generará empleos formales, promoverá encadenamientos con proveedores locales", agregó.

La multinacional sueca de muebles y decoración IKEA abrirá operaciones en Costa Rica y Panamá tras firmar acuerdos de franquicia para estos países con Sarton Group , informó la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer). "La llegada de IKEA a Costa Rica es una muestra más de la confianza de las empresas globales en nuestro país como un destino atractivo para la inversión extranjera directa", afirmó el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar."

En la actualidad, IKEA opera a través de una combinación de 486 tiendas, comercio electrónico y puntos de recogida de pedidos en 63 mercados de todo el mundo, con 899 millones de visitas a tiendas y 4.600 millones de visitas en línea al año, indica un comunicado de Procomer y la empresa.



El Grupo Sarton es el que gestiona actualmente operaciones comerciales de IKEA en la República Dominicana y Puerto Rico, añade el comunicado. "Nos complace ampliar aún más nuestro trabajo junto al Grupo Sarton e invitar a Panamá y Costa Rica a formar parte de la familia IKEA(...) Vemos este acuerdo como un nuevo fortalecimiento de nuestro compromiso a largo plazo, inversión en las Américas", dijo la gerente de expansión de IKEA, Maria Johansson.



La Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica explicó en el comunicado de prensa que este proyecto forma parte de los objetivos del país de diversificar la matriz de inversión y generar oportunidades para el sector productivo nacional, y que próximamente se proporcionarán más detalles sobre el momento exacto de la apertura de las tiendas en Panamá y Costa Rica.

