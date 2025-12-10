¿Qué pasó con el problema informático de los aviones A320?

Empresas & Management

Airbus dijo que el inconveniente registrado en noviembre está completamente solventado, así lo afirmó su consejero delegado, Guillaume Faury. Aunque, siguen investigando para comprender cómo se llegó a ese fallo.

POR EFE El problema informático que afectó a finales de noviembre a miles de aviones de la familia A320 está completamente solventado, afirmó este miércoles el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, si bien se sigue investigando para comprender cómo se llegó a ese fallo. "El programa se ha cambiado, los aviones están conformes al nivel de la configuración exigida", indicó en una entrevista en la emisora pública francesa France Inter, en la que precisó que actualmente quedan "cero" aviones afectados. Faury señaló que, tras detectar esta "vulnerabilidad" en el programa informático de pilotaje de los A320, se optó por intervenir "muy rápido" para dar prioridad a la seguridad y las compañías aéreas se "organizaron muy bien".

Además de ese fallo informático, que se solventó casi en su totalidad en un fin de semana mediante una actualización del programa defectuoso, solo unos días después se detectó también en esta familia de aeronaves, que es la más vendida de Airbus, un inconveniente en el fuselaje. Como se supo posteriormente, se trata de un problema de calidad de las planchas metálicas de las aeroestructuras, cuyo origen se localizó la empresa española Sofitec, con sede en La Rinconada (Sevilla), que es proveedor de Airbus. "En el caso de los paneles, no estamos ante una cuestión de seguridad, es un problema de calidad", tranquilizó. En cualquier caso, insistió en que la situación de los A320 no es "en absoluto la misma" que la de su competidor estadounidense Boeing y el 737 Max, "inmovilizado durante más de un año" y con dos incidentes fatales.